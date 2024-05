Tällaista vaikuttamista voi kohdistua eurovaaleihin – ”oppi, jonka Moskova on sisäistänyt hyvin”

Viimeviikkoinen uutinen Venäjän aikeista tarkistaa Suomen ja Liettuan vastaisia merirajoja täyttää hyvin hybridioperaation merkit, totesi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen organisaation maanantaina pitämässä mediainfossa.

– Meillä ei tällä hetkellä ole varmoja todisteita asiasta, mutta se voi hyvin olla Venäjän hybridioperaatio, sillä tapauksessa on tyypilliset hybridioperaation tunnusmerkit. Tapaus nostatti laajasti huomiota ja sillä levitettiin turvattomuuden tunnetta. Maiden hallitusten piti informoida kansalaisia ja vakuuttaa julkisesti, että tilanne on hallinnassa. Emme tiedä, oliko tämä kaikki suunnitelmallista tai tahallista, Tiilikainen arvioi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Tiilikainen esitteli tilaisuudessa myös tämän hetken tunnistettuja hybridioperaatioiden trendejä ja niiden taustalla vaikuttavia syitä.

Suurvaltojen väliset jännitteet ovat kasvaneet ja ruokkineet hybridioperaatioiden käyttöä. Taustalla on myös yhteisen luottamuksen rapautuminen.

Hybridioperaatioiden käyttö on nykyisin olennainen ja legitiimiksi mielletty instrumentti Venäjän ja Kiinan puolustautumista ’vihamielistä länttä’ vastaan. Niiden käyttö on myös Tiilikaisen mukaan muuttunut aiempaa avoimemmaksi.

Tiilikainen nosti esiin myös eräitä tunnistettuja trendejä tämän hetken hybridioperaatioista.

Näitä ovat muun muassa hyökkäykset ja häiriöt kriittistä infrastruktuuria kohtaan. Lisäksi erilaisten kriittisten hyödykkeiden ja riippuvuuksien, esimerkiksi energian ja maahanmuuton, instrumentalisoitu käyttö operaatioissa on lisääntynyt. Myös tiedon manipuloinnilla yritetään aikaansaada vastakkainasettelua yhteiskunnissa.

Tiilikaisen mukaan hybridiuhkiin pystytään vastaamaan vahvistamalla poliittisia, taloudellisia ja lainsäädännöllisiä työkaluja ja lisäämällä sitä kautta yhteiskuntien sietokykyä poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja niistä selviämiseen.

Mediainfossa esitettiin myös arvio, millaisen vaikuttamisen kohteeksi ensi viikolla pidettävät europarlamenttivaalit ovat joutuneet.

– Suurin osa vaikuttamistyöstä on jo tehty. Disinformaatio ei toimi, jos se tapahtuu vain viikko tai pari ennen vaaleja. Olemme nähneet, että monet sekä äärivasemmisto- että äärioikeistolaiset liikkeet ovat levittäneet Venäjän disinformaatiota. Venäjä on tukenut näitä liikkeitä. Venäjä voi lisäksi yrittää nostattaa epäluottamusta eurovaalien tulosta kohtaan, Jakub Kalensky hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta arvioi mediatilaisuudessa.

– Ukraina on näiden vaalien yksi tärkeimmistä teemoista. Venäjä voi yrittää tehostaa vaikuttamista niihin ehdokkaisiin, jotka kannattavat avun lopettamista tai vähentämistä Ukrainalle. Toisaalta se voi hyökätä niitä ehdokkaita ja poliittisia liikkeitä vastaan, jotka eniten kannattavat Ukrainan tukemista. Kyse on myös siitä, että samoja viestejä toistetaan kerta toisensa jälkeen yhä uudestaan. Tämä on oppi, jonka Moskova on sisäistänyt todella hyvin, Kalensky totesi.