Minä viikonpäivänä auto kannattaa tankata?

Vielä vähän aikaa sitten puhuttiin, että bensiiniä ei saa enää tankattua alle kahden euron litrahinnalla. Näyttää kuitenkin, että polttoaineen hinta on laskenut ja kilpailu huoltoasemien välillä on koventunut.

Tällä viikolla bensaa on saanut halvimmillaan 1,678 euron litrahintaan.

Pumpuilla on kuitenkin menossa omituinen ilmiö, jossa pumppuhinta vaihtelee viikon sisällä paljon. Vaikuttaa siltä, että paras päivä tankata on tiistai, kalleinta bensa on keskiviikkona.

– Tämä on ilmiö, joka on selkeästi nähtävillä. En osaa sanoa, mistä ilmiö oikein johtuu, mutta tämä on selkeästi havaittavissa, sanoo Biosin pääekonomisti Jussi Ahokas.

– Ilmiö ei ole ainoastaan kotimainen, vaan myös muissa Pohjoismaissa on huomattu samanlaista hinnan vaihtelua.

Verkkouutiset kysyi asiaa Nesteeltä ja St1:ltä.

– Polttoaineiden pumppuhintoihin vaikuttaa moni asia, kuten maailmanmarkkinat, valuuttakurssit, verotus ja paikallinen kilpailu, sanoo Nesteen asemaverkostosta vastaava johtava Katri Taskinen.

Taskinen ei lähde spekuloimaan sillä, milloin on paras päivä tankkaukselle vaan tyytyy vastaamaan:

– Tankkaukselle sopiva päiväsuositukseni on se, että tankkaa silloin, kun on tarvetta. Sujuvan ja turvallisen matkanteon varmistamiseksi, erityisesti talven pakkassäiden aikaan, on tankissa hyvä olla riittävä määrä polttoainetta.

St1:n myynti- ja verkostojohtaja Juha Vanninen luettelee Taskisen tavoin samat kolme syytä bensan hinnanvaihteluille. Tosiasia kuitenkin on, että raakaöljyn hinnanvaihtelut eivät näy nopeasti pumppuhinnoissa eivätkä aiheuta muutoksia pumppubensan hintoihin nopeasti.

Syy bensanhinnan muutoksille on paikallisessa kilpailussa.

– Paikallisen kilpailun merkitys on selkeästi korostunut viimeisten vuosien aikana. Jos tietyllä alueella on paljon huoltoasemia, niin huoltoasemat pyrkivät vastaamaan kilpailuun, Vanninen toteaa.

Vanninen sanoo, että bensan hintoja tarkkaillaan alueellisesti koko ajan, ja alueen hinta määräytyy kilpailijoiden kanssa samalle tasolle. Taustalla häärii Vannisen mukaan kuitenkin ihminen, eivätkä algoritmit vaikuta hinnan muodostumiseen.

Hänen mukaansa suomalaisten kuluttajien lompakoissa näkyy myös geopoliittinen tilanne.

– Kuluttajat ovat boikotoineet Ukrainan hyökkäyssodan alettua kahden vuoden ajan yhtä tiettyä huoltoasemaketjua. Se on vastannut hankalaan markkinatilanteeseen aggressiivisella hinnoittelulla. Muut ketjut ovat joutuneet vastaamaan tähän ja se on osasyy laskeneisiin pumppuhintoihin, Vanninen sanoo.

Vanninen yhtyy Taskisen näkemykseen siitä, että paras päivä tankata on silloin, kun auton tankki on tyhjä. Itse kysymykseen siitä, mikä päivä on paras tankkaukselle, Vanninen on haluton vastaamaan.

– Olen kuullut, että näin voisi olla, että tiistaina olisi edullisin päivä tankkaukselle. Kaikista paras päivä tankkaukselle näin talvella on kuitenkin se, jolloin auton tankki on tyhjä, Vanninen sanoo.