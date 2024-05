Nato harjoitteli massiivista maahanlaskua Ruotsiin

800 Nato-maiden laskuvarjojoukkojen sotilasta harjoitteli maahanlaskua eteläisessä Ruotsissa.

Yhdysvaltojen asevoimien tiedotteen mukaan harjoitus on osa Yhdysvaltojen johtamaa monikansallista Swift Response 24-harjoituskokonaisuutta, jossa harjoitellaan joukkojen ja kaluston nopeaa, ilmakuljetteista siirtämistä taistelukyky ylläpitäen.

Kyseessä on suurin laskuvarjoharjoitus Ruotsin historiassa.

Yhdysvaltojen 173. ilmakuljetteisen prikaatin johtamaan maahanlaskuharjoitukseen osallistui Yhdysvaltojen lisäksi sotilaita Espanjasta, Unkarista ja Italiasta.

Yhteensä Swift Response 24 -kokonaisuuteen liittyviin harjoituksiin osallistuu 13 200 sotilasta 16 Naton jäsen- ja kumppanimaasta.

Swift Response -harjoitus on osa puolustusliitto Naton Steadfast Defender -harjoituskokonaisuutta, johon osallistuu yli 90 000 puolustusliiton jäsenmaiden sotilasta.

Euroopan alueella on suunniteltu toteutettavaksi kuusi vastaavaa maahanlaskuharjoitusta.

It’s the largest landing of 🪂 airborne forces in 🇸🇪 history, showcasing NATO’s readiness. Sweden’s role as host nation underscores its… pic.twitter.com/etmJKMjd98

🇺🇸🇮🇹🇭🇺 800 Airborne Troops just landed at Hagshult Airbase 🇸🇪, kicking off Exercise #SwiftResponse24 as part of NATO’s #SteadfastDefender24 .

Today, the 🪂 portion of exercise #SwiftResponse begins w/ a JFE parachute jump in Skillingaryd, Sweden, which will include approximately 800 paratroopers from 🇺🇸🇪🇸🇭🇺 and 🇮🇹. It is the first such exercise in 🇸🇪 since joining @NATO

👇morehttps://t.co/8nwfChZy82 pic.twitter.com/OugTUa9exD

