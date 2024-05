Erikoisjoukko taistelee idässä, videolla kaupungin totaalinen tuho

Ukrainan sotilastiedustelun (GUR) erikoisjoukkoyksikkö Kraken on jakanut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla) Tshasiv Jarin kaupungin puolustuksesta Itä-Ukrainan Donetskin alueella.

Venäjä keskittää tällä hetkellä paljon voimaa Itä-Ukrainaan muun muassa Bahmutin länsipuolelle Tshasiv Jariin.

GUR:n Kraken-yksikkö on osallistunut jo kuukauden ajan Tshasiv Jarin puolustamiseen. Puolustuksen kerrotaan edelleen pitävän, vaikka vihollinen hyökkää kohti kaupunkia eri suunnilta.

Video näyttää, kuinka ukrainalaiset tuhoavat eteneviä venäläisjoukkoja ja niiden kalustoa panssarintorjunta-aseilla, panssaroiduilla ajoneuvoilla, tykistöllä ja lennokeilla. Monia hyökkääjän sotilaita on myös vangittu.

Myös puolustaja kärsii kovia tappioita taisteluissa, ja video näyttää ukrainalaissotilaille annettavaa ensiapua ja evakuointeja.

Kuvamateriaalista käy ilmi Venäjän tykistön ja ilmavoimien liitopommien aiheuttama totaalinen tuho Tshasiv Jarissa. Kaupunki on raunioina.

Constantine-nimimerkillä kirjoittava entinen ukrainalainen sotilas kommentoi tilannetta viestipalvelu X:ssä.

– Tässä näkee, millaista tuhoa venäläiset tuovat mukanaan Ukrainaan. En voi painottaa tarpeeksi, kuinka paljon vaikeuksia puolustajilla on maailman suurimman valtion murhanhimoista sotakoneistoa vastaan.

– Sydämeni yksinkertaisesti murtuu.

Ukrainian special forces unit Kraken from HUR posted this amazing video about Chasiv Yar defense.

You can observe the destruction that russians bring to Ukraine.

I can't stress how much hardship our defenders have to go through to withstand the the murderous war machine of the… pic.twitter.com/V9xbjtbpc4

— ✙ Constantine ✙ (@Teoyaomiquu) May 7, 2024