Suomessa rehottava ikäsyrjintä vesittäisi kansanedustajan mukaan eläkeiän noston

Kokoomuksen kansanedustajan ja eduskuntaryhmän ensimmäisen varapuheenjohtajan Pia Kauman mukaan puheet eläkeiän nostosta tai työllisyysasteen kohottamisesta 80 prosenttiin ovat turhia, mikäli työelämän ikäsyrjintää ei saada loppumaan.

– Kun 50 vuotta täyttänyt hakee töitä, niin kutsua haastatteluun ei vain tule. Tämä näkyy ja kuuluu paitsi ihmisten kokemuksissa, myös tilastoissa. 55–64-vuotiaiden työllisyysaste on esimerkiksi Ruotsissa 78 prosenttia ja Suomessa ainoastaan 71,7 prosenttia, eli jäämme Ruotsista jälkeen yli kuusi prosenttiyksikköä. Vanhemmissa ikäryhmissä eli 65–74-vuotiaiden kohdalla tilanne on samanlainen. Työllisyysaste Ruotsissa on heidän osaltaan 20 prosenttia ja Suomessa vain 13,9 prosenttia, Kauma sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa vaikuttaa vahvasti siltä, että suomalaisessa työelämässä ikäsyrjintä rehottaa.

– Yli 55-vuotiaat ovat usein ehtineet kasvattaa lapsensa ja kartuttaneet osaamista. Moni 60 ikävuoden rajapyykkiä lähenevä ja sen ylittänyt tekisi kyllä töitä vielä monta vuotta, jos vain saisi. Useat kokevat olevansa vasta silloin parhaassa työiässä. Orpon hallitus tuleekin selvittämään parhaat keinot kannustaa eläkkeellä olevia tekemään halutessaan töitä edes osa-aikaisesti.

Nyt olisikin tärkeää tunnustaa, että meillä on ongelma, ja ratkaista se. Iäkkäämpien työllistyminen ei olisi Kauman mukaan keneltäkään pois, ei edes nuorilta, koska myös heidän tulevien eläkkeidensä kannalta olisi tavoiteltavaa, että mahdollisimman moni työkykyinen olisi töissä.

Kauma on järjestämässä tiistaina 14. toukokuuta ”Yhdessä kohti ikätasa-arvoista työelämää”-aiheista keskustelutilaisuutta yhteistyössä Reetta Rajalan #55riseandshine -ikäsyrjinnän poistamista tavoittelevan verkoston kanssa.

Mukana ovat muun muassa työministeri Arto Satonen ja Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes. Suuren osallistujamäärän takia tilaisuus jouduttiin siirtämään eduskunnan kansalaisinfosta suurempiin tiloihin.

Mitä uudistuksia tarvitsemme lakeihin, asenteisiin ja toimintaan työpaikoilla, jotta myös kokeneiden ihmisten osaaminen päästään hyödyntämään täysimääräisesti? Näihin kysymyksiin tarvitsemme nyt vastauksia, Kauma vaatii.

– Kansanedustajana haluan korjata ne lainkohdat ja työnantajia koskevat velvoitteet, jotka vaikeuttavat iäkkäämpien palkkaamista. Myös asenteiden tasolla on muutosta vietävä nyt voimallisesti eteenpäin.