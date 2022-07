Miljoonan miehen armeija – miehitetyt alueet halutaan vallata takaisin

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov sanoo The Timesille, että maa kokoaa miljoonan miehen armeijaa maan eteläosien vapauttamiseksi venäläismiehityksestä.

– Me olemme vapaaseen maailmaan kuuluva kansa ja meillä on aito oikeuden- ja vapaudentunto. Meillä on noin 700 000 sotilaan vahvuiset asevoimat, ja kun lisäksi tulevat kansalliskaarti, poliisi, rajavartiolaitos, on vahvuutemme noin miljoona henkeä, ministeri sanoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on antanut asevoimille käskyn valmistella venäläisten miehittämän Ukrainan Mustanmeren-rannikon takaisinvaltauksen. Tämä on elintärkeä Ukrainan talouden elinkelpoisuuden takaamiseksi, huomauttaa Reznikov.

– Me ymmärrämme poliittisesti, että se on erittäin tärkeää maallemme. Presidentti on antanut asevoimien komentajalle käskyn suunnitelmien laatimiseksi. Tämän jälkeen pääesikunta on tutkinut asiaa ja sanonut, että tarvitsemme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sitä ja tätä. Tämä on työtäni. Kirjoitan kirjeitä virkaveljilleni eri maissa, kenraalit kertovat, miksi tarvitsemme tällaista aseistusta ja ja sitten tehdään poliittiset päätökset.

Tällä hetkellä Britanniassa koulutetaan kahta ukrainalaispataljoonaa. Pääministeri Boris Johnson lupasi brittien tarjoavan 120 päivän aikana koulutuksen 10 000 ukrainalaissotilaalle ja pääministerivaihdoksesta huolimatta ukrainalaiset uskovat, että tämä toteutuu.

Britannian kuninkaallisen sotatutkimusinstituutin vanhempi tutkija tohtori Jack Watling arvioi BBC:lle, että luvun julkistamisella halutaan kohdistaa painetta Venäjään.

– Se ei ole miljoonan miehen joukko, joka toteuttaa vastahyökkäyksen. Yleensä vastahyökkäys halutaan pitää operatiivisena yllätyksenä, joten ilmoittamalla siitä julkisesti venäläiset pakotetaan uhan edessä jakamaan voimavarojaan laajemmalle alueelle, sanoo Watling.

Edessä häämöttää Venäjän hajoaminen

Reznikov on tyytyväinen Nato-maiden tukeen, mutta tyytymätön avustusten saapumisen hitauteen.

– Me tarvitsemme enemmän ja nopeasti sotilaidemme henkien pelastamiseksi. Joka päivä odottaessamme haupitseja saatamme menettää menettää sata miestä, sanoo Reznikov.

Hänen mukaansa länsimaat ovat rohkaistuneet nyt aseistamaan Ukrainaa, kun se on näyttänyt taistelukykynsä. Kun Ukrainan armeijaa aliarvioitiin, vastaavasti yliarvioitiin Venäjän armeijaa.

– Yritin kertoa, että kahdeksan vuoden hybridisodan jälkeen meillä on yli 400 000 veteraania ja heidän sukulaisensa eri puolilla maailmaa. Työläiset Puolasta Ukrainaan päättivät palata Ukrainaan puolustaakseen maataan.

Oleksi Reznikov on vakuuttunut siitä, että demokraattinen maailma on yhdistynyt lyödäkseen Venäjän. Käynnissä oleva sota tulee viimein lopettamaan sen imperiumin.

– Olen varma, että Kremlin-vastainen liittouma on syntynyt. Kumppanimme Lontoossa ja Washingtonissa ja muissa pääkaupungeissa ovat investoineet meihin, eivät ainoastaan rahallisesti vaan heidän kansansa odottavat, että meidän saatava Kreml häviämään. Meidän tulee voittaa tämä sota yhdessä, sanoi Reznikov ja jatkoi:

– Olen varma, että seuraavien vuosien aikana tulemme näkemään prosessin, jossa Venäjän alueilla aletaan vaaditaan suvereniteettia. Venäjän federaatio päättyy hajoamalla useiksi eri maiksi – Tatarstan, Baškiria ja niin edelleen.

Oleksi Reznikovin mukaan Putinin vanhat liittolaiset Unkari ja Kazakstan eivät ole enää niin vahvasti mukana. Kazakstanin johtaja Kasym-Žomart Tokajev ei ole suostunut tunnustamaan Venäjän Ukrainaan kohdistamia aluevaatimuksia ja on sitoutunut noudattamaan pakotteita. Nyt Venäjän ja Kazakstanin välillä on puhjennut alkanut kauppasota.