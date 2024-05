Björn Wahlroos: EU-parlamentin aktivistit eivät ole edes nähneet metsää

Metsäyhtiö UPM:n entisen puheenjohtaja Björn Wahlroosin mukaan elinkeinoelämää ei kuunnella riittävästi Euroopan parlamentin päätöksissä. Yksi esimerkki tästä Wahlroosin mukaan on EU:n ennallistamisasetus, jota hän kuvailee ”dramaattisen tuhoisaksi”.

– Olen täysin vakuuttunut siitä, että EU-parlamentti on keksinyt hullutuksia muillekin elinkeinoelämän alueille. Metsäpuolella tilanne on aidosti se, että tällaisia säännöstöjä ja regulaatiota kirjoittavat mepit, jotka tulevat Hollannista, Espanjasta, Portugalista ja monesta muusta maasta, joissa ei ole metsiä, järkevää ekologista metsänhoitoa ja siihen perustuvaa taloudellista toimeliaisuutta. Eihän heillä ole aavistustakaan siitä, mitä he ovat tekemässä, Wahlroos lyttäsi ennallistamisasetuksen kansanedustaja ja eurovaaliehdokas Pekka Toverin (kok.) seminaarissa.

– Ennallistettu metsä ei ole edes paikka, joka sitoo hiiltä. Se on häkellyttävin asia tässä. Meidän pitäisi tehdä selväksi näille ihmisille, että jos haluamme sitoa ilmakehässä olevaa hiilidioksidia, niin siihen tarvitsemme kasvavia puita, Wahlroos jatkoi.

Wahlroos sanoi, että Euroopan parlamentista on tullut ”Euroopan suurin aktivistielin”.

-EU:n politiikka esimerkiksi metsäasioissa ei ainoastaan ole ollut huonoon informaatioon perustuvaa. Sitä pyörittävät ihmeelliset aktivistit, jotka eivät ole koskaan edes nähneet metsää tai joilla ei ole aavistustakaan, mitä metsällä tehdään. Tällä tavalla ei voi tehdä lainsäädäntötyötä.