Rahaministerit puivat kilpailukykyä – Riikka Purra: Julkisen rahan lisäämisellä Eurooppaa ei saada nousuun

EU:n talousministerit ovat parhaillaan koolla Brysselissä, jossa Suomea edustaa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.). Euroryhmä kokoontui eilen ja sekä talous- ja rahoitusasioiden neuvosto Ecofin tänään. Ministerit ovat käsitelleet muun muassa Ukrainan tukemista ja euroalueen kilpailukykyä.

– Euroryhmän laajennetussa kokoonpanossa kävimme mielenkiintoisen keskustelun kilpailukyvystä ja siihen liittyvästä tieto- ja osaamisvajeesta suhteessa globaaleihin kilpailijoihin, Purra sanoi mediatilaisuudessa.

Työn tuottavuus kasvaa euroalueella kilpailijoita hitaammin ja EU on Yhdysvaltoja jäljessä monessa asiassa, kuten muun muassa tki-investoinneissa ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudessa.

– Yritysten kilpailukyvyn kannalta pullonkauloina on myös osaavan työvoiman heikentynyt saanti ja sen merkitys investointeihin.

Purran mukaan julkisen rahoituksen lisääminen, yhteisvelka tai tulonsiirtomekanismit, eivät kuitenkaan ole ratkaisu, eikä Euroopan julkisen rahan käyttö merkittävästi poikkea muiden talousalueiden julkisesta rahoituksesta.

– Selvästikään tämä ei selitä meidän jälkeenjääneisyyttä Yhdysvaltoihin muihin talousalueisiin, eikä näitä tuottavuuseroja, Purra jatkoi.

– Julkisen rahan lisäämisellä Eurooppaa ei saada nousuun.

Sen sijaan ministerin mielestä erityistä huomiota pitäisi kiinnittää yksityisinvestointeihin ja riskirahoituksen mobilisointiin. Euroopan pitäisi olla yrityksille houkutteleva paikka investoida tutkimukseen ja tuotekehitykseen, mikä vaatii sitä tukevan kilpailullisen toimintaympäristön.

Purra totesi, että etenkin nyt EU-vaalien alla ylisääntelystä on keskusteltu paljon, joka on ollut hyvinkin pikkutarkkaa ja ehkä yksi taustalla vaikuttava tekijä.

Konkreettisena esimerkkinä Yhdysvaltain paremmasta toimintaympäristöstä Purra sanoi mieleensä jääneen sen, että lääketeollisuuden uusi tuote, joka Yhdysvalloissa pääsee markkinoille kahdessa vuodessa, joutuu odottamaan Euroopassa kuusi vuotta.

Purran mukaan hän ilmaisi kokouksessa jälleen kerran huolensa EU:n tulonsiirtoratkaisuista, mutta ”kaikenlaisia ehdotuksia” on ilmassa.

Suomelle pääomamarkkinaunionin eteneminen on avainasia, koska yksityisen rahoituksen riittävyys ja markkinoinnin houkuttelevuus investoinneille on suunta, jota kehittämällä kilpailukykyä voisi parantaa, Purra totesi.

Pääomamarkkinaunionin toimenpiteiden edistäminen on hänen mukaansa ollut kuitenkin hieman nihkeää, koska siinä on menty pienten askelten kautta, jotka on saatu monesta asiasta erimielisten jäsenmaiden kesken yhdessä hyväksyttyä.

– Tässä jatketaan työtä ja tätä euroryhmä säännöllisesti käsittelee.

Ukrainan valtiovarainministeri Sergei Marchenko osallistui Ecofin-kokoukseen etäyhteydellä ja toi esiin Ukrainan talouden tilannetta ja tarvetta rahoitukselle.

Ecofin-neuvosto hyväksyi täytäntöönpanopäätöksen Ukraina-suunnitelman hyväksymiseksi. Ukraina on laatinut yhteistyössä komission kanssa suunnitelman Ukraina-tukivälineen kautta kanavoitavan tuen käyttämisestä. EU:n päättämä summa on kaikkiaan 50 miljardia euroa.

Ukrainalle maksetaan Purran mukaan ennakkomaksu ja sen jälkeen maksatukset perustuvat suunnitelman mukaisten tavoitteiden täyttymiseen sekä niihin liittyviin maksupyyntöihin.

Marchenko toi Purran mukaan esiin sen, että vuoden 2025 osalta rahoitustarpeita on paljon ja hän toivoi, että EU tarkastelisi Venäjän jäädytettyjä varoja ja niiden tehokkaampaa käyttöä. Lisäksi ukrainalaisministeri kuvasi Venäjän Ukrainan energialaitoksiin kohdistamien hyökkäysten tuhoisia vaikutuksia, jotka luonnollisesti pitäisi saada korjattua ennen ensi talvea.

– Suomen kannalta mikään ei ole muuttunut. Me korostamme, että tuen antamisen Ukrainalle pitää jatkua ja EU:n pitää alkaa miettiä ratkaisuja myös tälle vuodelle 2025, koska siihen liittyy suuria epävarmuuksia molemmin puolin Atlanttia, Purra sanoi.

Purran mukaan on tervetullutta edistystä, että Venäjän jäädytettyjen varojen tuottoja voidaan käyttää Ukrainan tukemiseen.

– Samalla pitää miettiä jatkotoimia, pystymmekö tekemään enemmän.

Purran mukaan kokouksessa ei kuitenkaan keskusteltu esimerkiksi siinä, voitaisiinko myös Venäjän jäädytettyjä varoja käyttää Ukrainan hyväksi.

– Olennaisempaa kuin sanat ja puheet on se, että kyetään tekemään tekoja, Purra sanoi ja totesi, että Euroopalla on edelleen peiliin katsomisen paikka joissain asioissa.

Hän mainitsi esimerkkinä sen, että Saksassa uutisoitiin hiljattain, että kaasuntuonti Venäjältä on jopa kasvanut vuoden takaiseen verrattuna.