”Unelmamaailmassa verotus ja holhoaminen menisivät toisin päin”

Eduskunnan täysistunnossa tiistaina oli esillä valmisteverotuslain muuttaminen. Kokoomuksen Janne Heikkisen mukaan alkoholin haitat ovat tietysti kiistattomia, mutta sata vuotta sitten käyttöä yritettiin kieltää kokonaan, eikä se ollut menestystarina.

– On todennäköistä, että alkoholia muodossa tai toisessa Suomessa tullaan tulevaisuudessakin käyttämään. Sen takia on tärkeää, että se johtosääntö olisi alkoholipolitiikassa aina se, että aikuisia ihmisiä pyrittäisiin holhoamaan mahdollisimman vähän mutta alaikäisiä mahdollisimman paljon tässä alkoholihaittojen ehkäisemisessä, Janne Heikkinen linjasi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Vertaisin sitä niin, että meillä Suomessa on tällä hetkellä progressiivinen verotus ja suhteellinen holhoaminen. Minun unelmamaailmassani nämä maailmat menisivät toisella tavoin: Meillä olisi progressiivisempaa holhoamista.

– Elikkä niitä ihmisiä, joille alkoholi aiheuttaa isoja haittoja, holhottaisiin enemmän. Ja vastaavasti verotus olisi sitten suhteellisempaa. Mutta se on tietysti ainoastaan oma haavemaailmani, Heikkinen luonnosteli.

Keskustan Hannu Hoskonen sanoi puheenvuoroa alkoholin käytön valvomisesta innovatiiviseksi.

– Ehkä se on se isomman riesan tie — tarkoitan yksilön oikeuksiin kajoamista, olkoon se sitten vaikka hieman väärä alkoholinkäyttö. Se voi olla turhan vaikeaa, Hannu Hoskonen tuumi.

– Mutta alkoholipolitiikka on ongelmallinen. Se on kuin se harakka tervatulla katolla, elikkä jos ei pyrstö ole kiinni, niin nokka kuitenkin. Se tarkoittaa sitä, niin kuin Alkon hallintoneuvoston puheenjohtaja, edustaja (Juho) Eerola äsken aivan ansiokkaasti kuvasi tilannetta, että kyllähän meillä omaa tarjontaa Suomessa pitää olla: Alkoja pitää olla ja kaupasta saada tiettyjä tuotteita. Sen hintatason ylläpitäminen ja hakeminen, että se ei ryöpsähdä valtavaksi tuonniksi, on tässä se tiukka juttu.

Hoskonen korosti, että kodeissa lapsille ja lastenlapsille pitää opettaa oikeaa käytöstapaa koskien alkoholinkäyttöä.

– Ja terveet elämäntavat varmaan ovat, niin kuin on monesta suusta todettu, myös meille kansanedustajille se paras vaihtoehto.

Kokoomuksen Pauli Kiuru sanoi näkemyksensä olevan, että muutokset alkoholipolitiikassa täytyy tehdä hyvin varovasti.

– Jos mennään liian nopeilla muutoksilla, niin se peruutusvaihde kyllä yleensä näissä asioissa puuttuu. Edustaja Heikkinen puhui kieltolaista. Siinä oli ihan sama, että siinä mentiin toiseen äärilaitaan ja tulokset eivät olleet todellakaan hyviä ja tavoitteet eivät toteutuneet, PAuli Kiuru totesi.

– Mitä tulee siihen, mitä kokonaiskulutus tällä hetkellä osoittaa, niin näyttää vahvasti siltä, että suomalaisten kulutuskäyttäytyminen on järkiperäistynyt. Nuorilla on hyviä ajatuksia, he jopa menevät fiksummin kuin ikääntyvät ihmiset, joista tässäkin oli puhetta, että eläkeläiset tahtovat sitten sitä lisääntynyttä vapaa-aikaa käyttää alkoholin kanssa. Nuorissa on paljon hyvin pidättyväistä käyttäytymistä ja jopa täysraittiutta ilman sellaista maanista otetta siihen asiaan.

Pauli Kiuru kehui markkinoille tulleen erinomaisia alkoholituotteita sekä viineihin että olutkategorioihin.

– Eli ne lisäävät tarjontaa, ja se ei tarkoita sitä, että juhlan tuntua pitäisi latistaa Mehukattia tai Pommacia juomalla.