Kansanedustajat sote-valiokunnasta: Halvaannuttaa koko eduskunnan toimintaa

Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho kertoo olleensa huolissaan valiokunnan toiminnasta sen alkumetreiltä saakka.

– Valiokunnan puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia, että valiokuntaan lähetetyt asiat hoidetaan ilman aiheetonta viivytystä. Erityisen tärkeää tämä on budjettilakien ja kiireellisten lakiesitysten osalta, Laiho sanoo.

– Olemme yli kuukauden ajan pitäneet sosiaali- ja terveysvaliokunnassa suuren määrän ylimääräisiä kokouksia sekä kokouksia, jotka ovat menneet päällekkäin muiden valiokuntien kanssa. Tästä huolimatta asiat eivät ole edenneet sovittujen aikataulujen puitteissa, hän jatkaa.

Laihon mukaan valiokunnan tehottomuus on vaikeuttaneet edustajien muiden töiden hoitamista.

– Tämä uhkaa viivästyttää jo koko eduskunnan normaalia budjettikäsittelyä ja kuormittaa sekä edustajia että virkamiehiä kohtuuttomasti, Laiho korostaa.

Kansanedustajat toivovat, että yhteistyö valiokunnassa hallituksen ja opposition välillä toimisi hyvässä parlamentaarisessa hengessä. He toivovat, että asiat käsiteltäisiin muiden valiokuntien tapaan asianmukaisesti ja demokratiaa kunnioittaen.

– On ymmärrettävää, että opposition kansanedustajat kritisoivat niitä eduskunnassa käsiteltäviä esityksiä, joista ovat eri mieltä, edustajat sanovat.

– Oppositiolla on mahdollisuus jättää mietinnöstä vastalause, äänestyttää omia kantojaan sekä tehdä esim. hylkyesityksiä oman kantansa esittämiseksi. Asioiden tahallinen viivästyttäminen on kuitenkin demokratiaa halventavaa, he jatkavat.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee kansalaisten hyvinvointiin liittyviä keskeisiä asioita.

– Loppukädessä näitä lakeja edistetään demokraattisesti valitun hallituksen ohjelman suurten tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluamme pelastaa hyvinvointivaltion. Emme kykene rahoittamaan suomalaisten palveluita ilman talouden tasapainottamista ja velkaantumisen kääntämistä, sanoo RKP:n Wickström.

Edustajien mukaan valiokuntatyön viivästyminen on äärimmäisen poikkeuksellista, sekä haitallista. Se myös halvaannuttaa koko eduskunnan toimintaa.

– Tilanne vahingoittaa tällä hetkellä valiokunnan jäsenten työhyvinvointia, muiden valiokuntien työtä sekä loppukädessä koko eduskunnan toimivuutta, edustajat kokoavat.