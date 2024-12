”On syntynyt toimintakulttuuri” – näin ex-puheenjohtaja näkee sote-valiokunnan kriisin

Viime vaalikaudella sosiaali- ja terveysvaliokuntaa johtanut Markus Lohi (kesk.) arvioi, että valiokunnassa on syntynyt toimintakulttuuri, joka ei edistä asioiden ripeää käsittelyä ja aikaa käytetään tiukoissa paikoissa toissijaisiin asioihin.

Kansanedustaja Krista Kiurun (sd.) johtaman valiokunnan ilmapiiri- ja aikatauluongelmat nousivat esiin myös viime vuonna näihin aikoihin.

Mistä johtuu, että sote-valiokunnassa on taas kriisi päällä?

– En ole valiokunnan jäsen eikä minulla ole tarkkaa tietoa asioista, mutta onhan valiokunnassa ollut poikkeuksellisen paljon asioita, myös hallituksen esityksiä, jotka vaativat perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja osa odottaa edelleenkin sitä. Se on varmasti yksi syy, miksi tämä menee näin tipalle budjettilakien kanssa. Toisena syynä on varmasti sekin, että siellä ehkä on syntynyt toimintakulttuuri, joka ei edistä ripeää käsittelyä, vähän puolin ja toisin, pohtii Lohi Verkkouutisille.

– Varmasti sillläkin on merkitystä, että tiukoissa paikoissa aikaa kuluu asioihin, joihin sitä ei välttämättä kannattaisi käyttää.

Mitä tarkoitat toimintakulttuurilla, vähän puolin ja toisin?

– Saamieni tietojen mukaan, olen käynyt valiokunnan jäsenten kanssa keskusteluja, siellä käytetään paljon aikaa esimerkiksi siihen, että riidellään – jos nyt sitä sanaa uskallan käyttää – siitä, kuullaanko joitain asiantuntijoita vai ei. Varmasti sinä aikana olisi jo iso nippu asiantuntijoita kuultu, mikä käytetään kiistelyyn siitä, kannattaako kuulla vai ei.

Lohi korostaa, ettei halua lähteä tarkemmin ”puhumaan sisällöistä” tai ”syyttelemään ketään”. Hän kehottaa politikoinnin jättämistä kuitenkin valiokunnan ovien ulkopuolelle:

– Viime kädessähän hallituspuolueiden enemmistö aina päättää sen mietinnön sisällön. Sen takia en kovin paljon haluaisi käyttää aikaa kiistelyyn, koska lopputulos on kuitenkin sama, kiistellään sitten rajusti tai ei.

– Sillä erotuksella se on sama, että jos aletaan kovin riitelemään, niin mietinnön sisältö on sama, mutta kaikilla on vain paha mieli, hän jatkaa.

– Politiikan teon paikka on muualla, isossa salissa ja sitä voi pitää tiedotustilaisuutta ja olla mediaan yhteydessä ja kertoa, mikä se oma vaihtoehto olisi ollut. Näin itse ajattelen, miten asioita kannattaisi viedä eteenpäin.

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana Lohi odottaa asioiden sote-valiokunnassa etenevän:

– Toiveeni on tietenkin se, että me saataisiin valtiovarainvaliokuntana ratkaiseva käsittely pidettyä perjantaina budjetista eli että kaikki budjettilait saataisiin tänään siellä (sote-valiokunnassa) maaliin.

Oppositiopuolueen jäsenenä Lohi edelleen muistuttaa, etteivät kaikki lait ole ”suinkaan sellaisia, mitä keskusta olisi halunnut, mutta tällaista demokratia on.”

– Ja se on taito osata myös hävitä. Sitten sitä pitää vain kertoa, mikä olisi ollut se oma vaihtoehto.

Viime viikolla sote-valiokunnan oppositioedustajat järjestivät harvinaisen ulosmarssin valiokunnasta. Tänään maanantaina valiokunta on ollut aamukahdeksasta lähtien koolla.