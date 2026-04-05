Mika Aaltola: Sota Iranissa voi syödä USA:n asevarastot

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) käsittelee X-julkaisussaan Iranin tilannetta, Yhdysvaltojen asevarantojen tilaa sekä konfliktin vaikutuksia niin Yhdysvalloissa kuin globaalilla toimintakentälläkin.

– Sota Iranissa tullee laajentumaan, Aaltola linjaa julkaisussaan.

Hän huomauttaa, että laajeneva konflikti kuluttaa nopeasti aseita ja kalustoa, mikä tarkoittaa, että Yhdysvaltojen jo muutenkin rajalliset varannot vähenevät entisestään.

– Se tarkoittaa sitä, että USA tyhjentää monen asejärjestelmänsä muutenkin ohuet varastot.

Hän lisää, että kysymys ei siten liity pelkästään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin haluttomuuteen NATOn suhteen.

– Muutaman vuoden ajan, kyse on myös suhteellisesta konventionaalisesta kyvyttömyydestä.

Yhdysvaltain sotakalustoa on tuhoutunut tai vaurioitunut miljardien dollarien arvosta sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin. Sodan ensimmäisten kolmen viikon taisteluvahingot ja kaluston korvaaminen maksavat arvioiden mukaan 1,4–2,9 miljardia dollaria eli noin 1,2–2,6 miljardia euroa.

Suurin osa vahingoista on aiheutunut iranilaisista ballistisista ohjuksista ja drooneista.

Trump on aiemmin ilmoittanut harkitsevansa vakavasti maan vetämistä Natosta perustelunaan liittolaisten tuen puute Iranin sodassa.