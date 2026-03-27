USA:n Iran-iskujen tappiot kasvavat – kalustoa tuhoutunut miljardeilla

Miljardien dollareiden arvosta sotakalustoa on tuhoutunut tai vaurioitunut sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin noin neljä viikkoa sitten, uutisoi The Wall Street Journal.

Suurin osa vahingoista on aiheutunut iranilaisista ballistisista ohjuksista ja drooneista.

Sodan ensimmäisten kolmen viikon taisteluvahingot ja kaluston korvaaminen maksavat ainakin 1,4–2,9 miljardia dollaria (noin 1,2-2,6 miljardia euroa), arvioi presidentti Donald Trumpin ensimmäisen hallinnon aikainen puolustusministeriön budjettivirkamies Elaine McCusker, joka seuraa konfliktin kustannuksia American Enterprise -instituutissa.

Suurempi arvio sisältää Qatarissa sijaitsevassa Yhdysvaltain lentotukikohdassa olleen tutkan vauriot.

WSJ on listannut joitakin asejärjestelmiä, joita Pentagon todennäköisesti pyrkii korvaamaan Valkoiseen taloon toimittamassaan 200 miljardin dollarin lisäbudjettipyynnössä.

Kuwaitilainen F/A-18 Hornet -hävittäjä ampui vahingossa alas kolme amerikkalaista F-15E Strike Eagle -konetta maaliskuun alussa. Uuden F-15-mallin hinta on nykyisin noin 100 miljoonaa dollaria (noin 87 miljoonaa euroa).

Yhdysvaltalainen F-35A Lightning II -häivehävittäjä teki hätälaskun 19. maaliskuuta. Iran väittää ampuneensa konetta. F-35A maksaa noin 82,5 miljoonaa dollaria (noin 72 miljoonaa euroa).

Ilmavoimien KC-135 Stratotanker -ilmatankkerin kuusi miehistön jäsentä sai surmansa, kun kone syöksyi maahan törmättyään toiseen KC-135:een Irakin yllä 12. maaliskuuta. Boeing ei ole valmistanut KC-135-koneita 1960-luvun jälkeen, joten ilmavoimat korvaa menetetyn koneen todennäköisesti KC-46 Pegasus -tankkerilla, joka maksaa noin 165 miljoonaa dollaria (noin 140 miljoonaa euroa).

Iran iski Jordaniassa sijaitsevaan AN/TPY-2-tutkaan, joka on osa Thaad-ohjuspuolustusjärjestelmää. Ballististen ohjusten seurantaan käytettävä tutka maksaa vähintään 300 miljoonaa dollaria (noin 260 miljoonaa euroa).

Iran on lisäksi hyökännyt tutka-, viestintä- ja ilmapuolustusjärjestelmiin Qatarissa, Arabiemiraateissa, Jordaniassa, Bahrainissa, Kuwaitissa ja Saudi-Arabiassa. Näihin kuuluu muun muassa Qatarissa Al-Udeidin lentotukikohdassa sijaitsevan AN/FPS-132-varhaisvaroitustutkan vaurioituminen. Tutka, joka pystyy seuraamaan useita kohteita samanaikaisesti, maksaa noin miljardi dollaria (noin 870 miljoonaa euroa).