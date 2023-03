Venäjä odottaa miehitetylle Krimille kolmen miljoonan turistin ryntäystä

Venäjän rautatieyhtiö suunnittelee kuljettavansa kolme miljoonaa matkustajaa miehitetylle Krimin niemimaalle kesälomakauden aikana, kertoo uutistoimisto interfax.ru.

– Me aiomme viedä kolme miljoonaa matkustajaa Krimille 1.5–30.9. välisenä aikana, Venäjän liikenneministeri Vitali Saveljev sanoi lauantaina tapaamisessa presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Ministerin mukaan Krimille kulkevien junien määrää lisätään tuntuvasti.

Uutinen on herättänyt ihmetystä sosiaalisessa mediassa, koska Krim sijaitsee lähellä Ukrainan sotatoimialuetta. Siksi venäläisten on oletettu välttelevän niemimaata kesälomiensa aikana.

Asukkaiden kerrotaan pakenevan miehitetyltä Krimin niemimaalta lisääntyvien räjähdysten takia. Tästä huolimatta Krim näyttää valmistautuvan tulevaan turistikauteen.

Viime aikoina räjähdyksiä on kuultu niemimaan eteläosassa sijaitsevassa Sevastopolissa sekä Krimin keski- ja pohjoisosissa.

Ukrainan sanotaan iskeneen viime viikon keskiviikkona kauko-ohjatuilla pommiveneillä miehitetyn Krimin Sevastopolin laivastotukikohtaan.

Krim on ollut Venäjän miehittämä vuodesta 2014 lähtien. Miehityshallinto on kiistänyt tiedot räjähdyksistä ja massamuutoista vetoamalla niiden olevan valheita ja länsimaiden propagandaa.

Sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden mukaan Krimille on ilmestynyt yhä enemmän puolustuslinjoja, ja juoksuhautoja kerrotaan kaivetun myös niemimaan kuuluisille uimarannoille.

Tällä hetkellä odotetaan kuumeisesti Ukrainan valmisteleman uuden vastahyökkäyksen alkamista.

Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö Kyrylo Budanov on arvioinut, että Ukrainan joukot palaavat Krimille tämän kevään loppuun mennessä.

Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Oleksii Danilovin mukaan kaikkien miehitetylle Krimille muuttaneiden Venäjän kansalaisten tulee poistua alueelta sen jälkeen, kun niemimaa on palautettu takaisin Ukrainalle.

Given Crimea's proximity to a warzone, you'd have thought that Russians would be avoiding the peninsula for their summer holidays this year.

Instead, Russian Railways expects to take 3 million people to Crimea this summer, and is putting on extra trains to boost capacity. pic.twitter.com/4ka5AniQp1

— Jonny Tickle (@jonnytickle) March 27, 2023