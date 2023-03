Venäläisten kerrotaan pakenevan Krimin niemimaalta

Asukkaat pakenevat miehitetyltä Krimin niemimaalta lisääntyvien räjähdysten takia, Ukrainan asevoimien upseeri ja politiikan tutkija Taras Berezovets kertoo ukrainalaiselle New Voice of Ukraine-medialle.

Viime aikoina räjähdyksiä on kuultu etenkin niemimaan etelässä sijaitsevassa Sevastopolissa, mutta etenevissä määrin myös Krimin keski- ja pohjoisosissa.

Berezovetsin mukaan niemimaalta pakenevien asukkaiden määrä on viime aikoina ”noussut pilviin”.

Krim on ollut Venäjän miehittämä vuodesta 2014 lähtien. Miehityshallinto on kiistänyt tiedot räjähdyksistä ja massamuutoista vetoamalla niiden olevan valheita ja länsimaiden propagandaa.

Tutkijan mukaan tunnelma niemimaalla on levoton huolimatta miehityshallinnon vähättelevistä lausunnoista.

– Kaikki miehityshallinnon julkiset lausunnot viittaavat siihen, että Krim on valmistautumassa tulevaan turistikauteen. Samaan aikaan verkossa leviää videoita Länsi-Krimille rakennetuista juoksuhaudoista, jossa ihmiset uivat, Berezovets kertoo.

Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Oleksii Danilov on sanonut, että kaikkien miehitetylle Krimille muuttaneiden Venäjän kansalaisten tulee poistua alueelta sen jälkeen, kun niemimaa on palautettu takaisin Ukrainalle.

Ukrainan puolustustiedustelun johtaja Kyrylo Budanov on arvioinut, että Ukrainan joukot palaavat Krimille tämän kevään loppuun mennessä.

