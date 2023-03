”Miten täällä enää lomaillaan” – Krimillä raivotaan uimarannat pilaavista juoksuhaudoista

Venäjän miehittämälle Ukrainan Krimille ilmestyy lisää puolustuslinjoja. Juoksuhautoja kaivetaan myös niemimaan kuuluisille uimarannoille.

Alta löytyvän videon kerrotaan näyttävän puolustuksia Krimin Jevpatorijassa.

– Näin he v***u linnoittavat merenrataa. Tämä ei ole mitään näytöstä, turhautuneelta kuulostava kuvaaja toteaa.

Hän kävelee tuoreeseen juoksuhautaan.

– Katsokaa nyt tätä. Mitä v***n lomakautta Krimillä voi enää olla. Miten turisti pääsee mereen, jos täällä on 200 kilometriä juoksuhautoja, hän kiroaa.

– V***u mitä touhua. Se ulottuu tuonne asti, kuka h*****ti, tietää miten pitkälle, kuvaaja päivittelee.

Venäjän tiedetään rakentaneen puolustuslinjoja ympäri Krimiä ja muita miehitettyjä alueita Ukrainassa.

Krimillä on mediatietojen mukaan kaivettu juoksuhautoja jo ainakin marraskuusta lähtien.

Video allegedly showing long trenches in the western Crimea, under construction in Yevpatoriya. pic.twitter.com/iRpuSkQMpS

