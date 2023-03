Pommiveneet iskevät videolla Krimin Sevastopolin satamaan

Ukraina iski varhain keskiviikkona aamulla kauko-ohjatuilla pommiveneillä miehitetyn Krimin Sevastopolin laivastotukikohtaan.

Hyökkäyksestä kiertää sosiaalisessa mediassa alla näkyvä video. Asiasta tässä kertovan puolustusasioita seuraavan War Zonen mukaan video on suurella todennäköisyydellä aito.

Koostevideolla näkyy, kuinka miehittämättömät alukset pyrkivät sisään satamaan. Osa veneistä näyttää osuvan alussa veden pinnalle pantuun esteeseen. Yksi veneistä räjähtää, mutta kaksi pääsee esteen yli ja etenee syvemmälle satamaan. Molemmat kuitenkin mitä ilmeisimmin räjähtivät ennen kuin osuivat satamassa oleviin venäläisiin sota-aluksiin. Videon lopussa näkyy myös räjähdys, jonka aiheuttaja ei ole selvä. War Zonen mukaan kyse voi olla Venäjän omasta tulituksesta.

Asiasta tässä kertovan Naval Newsin mukaan venäläiset onnistuivat mitä ilmeisimmin torjumaan miehittämättömät alukset konekivääritulella. Venäjä on vahvistanut satamien valvontaa ja turvatoimia Ukrainan aiempien iskujen jälkeen.

Videon perusteella iskussa saatettiin käyttää erilaisia veneitä kuin Ukrainan muissa vastaavissa hyökkäyksissä Sevastopoliin ja Novorossijskiin. Videolla näkyvien veneiden profiili näyttäisi olevan tunnettuja ukrainalaisia miehittämättömiä aluksia matalampi eikä nyt kuvatuissa veneissä ole jutun mukaan erottuvia sensoreita.

Merisodankäynnin asiantuntija H.I Sutton on julkaissut Twitterissä alla näkyvän vertailukuvan aluksista. Ukrainan sosiaalisessa mediassa on myös kiertänyt alta löytyviä kuvia Bahmutiksi nimetystä uuden tyypin miehittämättömästä aluksesta. Varmuutta tämän viikon iskussa käytetyistä veneistä ei kuitenkaan ole.

#war Another video of the breakthrough of🇺🇦drones on Sevastopol harbor in the early morning of March 22. One of them was stopped by a booms at the entrance to the harbor and exploded. Two others managed to jump over the booms and they were destroyed already in the harbor. pic.twitter.com/3bWHShWwEx — Capt(N) (@Capt_Navy) March 23, 2023

Тільки неправильні відповіді pic.twitter.com/Wdj8JC4tJl — Igor Lachenkov (@igorlachenkov) March 22, 2023

Here -> https://t.co/wom0WD7rHh#Ukraine's new maritime drone (USV) with which to strike #Russian Navy in Sevastopol, Crimea and beyond. Funded largely by donations? #OSINT pic.twitter.com/SeDI1nnHdC — H I Sutton (@CovertShores) March 22, 2023