Massiivinen täsmäisku – venäläisten komentopiste räjähti ilmaan

Taistelut ovat jatkuneet viime päivinä kiivaina eri puolilla Ukrainan rintamaa. Kreml ei vähentänyt ilmaiskujaan edes jouluna, vaan moukaroi Kiovaa poikkeuksellisen laajalla lennokki- ja ohjusiskulla.

Ukrainan asevoimat ilmoittaa tehneensä onnistuneita vastaiskuja. Ilmavoimien MiG-29-hävittäjän kerrotaan iskeneen Hersonin alueella Dnepr-joen itäpuolella sijaitsevaan kohteeseen Ranskan toimittamalla AASM Hammer -täsmäpommilla. Tiedustelulennokin kuvaama video näyttää, kuinka Venäjän komentopiste räjähtää ilmaan aseen voimasta.

Laivaston erikoisjoukot tekivät samanaikaisesti räjähdedrooni-iskuja alueelle sijoitettuja venäläisjoukkoja vastaan. Massiivisen hyökkäyksen kerrotaan tuhonneen ajoneuvoja, suoja-asemia ja muuta sotilaskalustoa Dneprin itäpuolella.

Hyökkäysten tavoitteena voi olla vähentää Hersonin kaupunkiin kohdistuvia iskuja. Venäjä on vaikeuttanut loppuvuodesta 2022 vapautetun kaupungin elämää iskemällä drooneilla toistuvasti siviilikohteita vastaan. Venäläiset kutsuvat toimintaa ”droonisafareiksi”.

Hersonin alueen kuvernööri Oleksandr Prokudin varoittaa Kremlin mahdollisesti suunnittelevan uutta hyökkäystä alueella. Joen itärannalle on hänen mukaansa kasattu satoja veneitä valmiina ylitykseen.

LUE MYÖS:

Ukrainan unohdetulla rintamalla taistellaan veden keskellä (VU 7.12.2024)

A Ukrainian MiG-29 pilot strikes a Russian communications command post in Krynyky with an AASM HAMMER bomb. pic.twitter.com/azRHNBGQ9f

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 29, 2024