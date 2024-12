Ukrainan unohdetulla rintamalla taistellaan veden keskellä

Ukrainan sodassa pääpaino on Itä-Ukrainassa, mutta Dneprjoen rannoilla taistelu soisista saarista jatkuu verisenä. Asiasta kertoo Kyiv Independent.

Venäläisjoukot yrittävät nyt saada haltuunsa leveässä joessa olevia pieniä saaria, mikä mahdollistaisi iskujen kiihdyttämisen Ukrainan hallussa olevaa Hersonin kaupunkia vastaan. Tälläkin hetkellä Kremlin joukot pommittavat joen länsirannalta Hersonin siviilialueita päivittäin.

Eläköityneen upseerin ja sota-asiantuntija Viktor Kevliukin mukaan taistelut raivoavat saarilla päivittäin. Kummallakaan osapuolella ei ole yliotetta.

– Vihollinen taistelee saarista Pohjoisen laivaston 61. merijalkaväkiprikaatilla, ja vastassa on Ukrainan merijalkaväki, Kevliuk kertoo.

Kevliukin mukaan vetisillä soilla ja pienillä saarilla taistellessa droonien ja tykistön merkitys on suuri. Tässä Ukraina on onneksi vahvoilla.

Itään verrattuna rintama Dneprjoella on myös melko rauhallinen. Se voi kuitenkin muuttua. Keskiviikkona Hersonin alueen kuvernööri Oleksandr Prokudin varoitti Venäjän valmistelevan hyökkästä Hersonin suuntaan. Dniprojoen itärannalle on hänen mukaansa kasattu 300 venettä valmiina ylitykseen.

Vuonna 2023 Ukraina halusi työntää venäläisjoukot kauemmas Dniprosta pysäyttääkseen iskut länsirannalla sijaitseviin siviileihin, ja aloitti uhkarohkean operaation joen itärannalla sijaitsevan Krynkyn kylän valtaamiseksi. Molemmat osapuolet kärsivät suuria tappioita, ja tämän vuoden kesällä Ukraina joutuikin vetäytymään itärannalta.

Sen jälkeen Venäjä on kiihdyttänyt iskuja siviilikohteisiin. Uutena tapana ovat drooni-iskut, joita venäläiset kutsuvat ”droonisafareiksi”. Tarkoituksena on tappaa Hersonissa asuvia siviilejä drooneilla, jotta he pakenisivat etulinjassa olevasta kaupungista.

– Tällä hetkellä näemme, miten venäläisdroonit terrorisoivat Hersonia, yrittäen iskeä siviiliautoihin. Eskaloidakseen näitä terrori-iskuja venäläiset haluavat vallata saaret ja sijoittaa niihin lisää joukkoja, tiivistää Ukrainan vapaaehtoisarmeijan eteläisen yksikön tiedottaja Serhiy Bratšuk.

Samasta uhasta varoittaa myös Ukrainan asevoimien eteläisen operatiivisen johdon tiedottaja Vladyslav Vološyn.

– Venäläisjoukot tekevät tämän vallatakseen sillanpääasemia länsirannalla ja houkutellakseen joukkojamme sinne, aivan kuten me teimme Krynkyssä, Vološyn tiivistää.

Vološyn on myös varoittanut, että venäläiset ovat lisäänneet joukkojen määrää Dnipron jokisuiston etelärannalla sijatsevilla Kinburnin ja Tendran kyntäillä.

Konsensus vaikuttaa olevan, että Venäjä haluaa ylläpitää painetta koko rintaman mitalta sekä pakottaa Ukrainan sijoittamaan joukkoja muuten hiljaiselle rintamasektorille. Tämä taas estäisi lisäjoukkojen lähettämisen Kurskiin ja Kuraoveen, jossa sotilaita tarvittaisiin kipeästi.

Vološyn kuitenkin vakuuttelee, että viimeisen kuukauden aikana venäläiset eivät ole ylittäneet jokea onnistuneesti kertaakaan.

– Ukrainan asevoimat puolustavat Hersonin kaupunkia ja aluetta, Vološyn lupaa.