Massiivinen räjähdys videolla – Ukraina iski ammusvarastoon

Ukrainalaiset räjäyttivät neuvostoaikaisella lyhyen matkan ballistisella Totška-U-ohjuksella Venäjän asevaraston Itä-Ukrainassa Hrustalnyissa (vuoteen 2016 asti Krasni Lutš).

Kaupunki sijaitsee niin sanotun ”Luhanskin kansantasavallan” eli väliaikaisesti venäläisten miehittämällä alueella, joten paikkakunnasta käytetään vielä sen neuvostoaikaista nimeä.

Ukrainalaisten ohjus osui ammusvarastoon venäläistietojen mukaan noin kello 19 aikaan 16. kesäkuuta 2022. Isku oli venäläissotilaille täysi yllätys eivätkä he päässeet pois alueelta, kun varaston valtavat tunteja kestäneet räjähdykset alkoivat.

Ihme kyllä venäläissotilaat selvisivät tilanteesta piiloutumalle lähitalojen kellareihin. Myöhemmin Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kyllä väitti, että ammusvaraston raunioista löytyi kolmen hiiltyneen lapsen ruumiit.

Donbasissa sotineen venäläisen palkkasotilaan Andrei Morozovin, sotilasnimeltään ”Murz”, mukaan kyseessä oli Venäjältä eri paikoista tuotujen ammusten keskusvarastopaikka. Varaston mukana tykistöammusten lisäksi raketteja ja myös ilmatorjuntaohjuksia.

Morozovin mukaan aivan massiivinen ja valta räjähdys selittyy sillä, että ammukset oli varastoitu väärin kokoamalla ne yhteen kasaan.

Alustavien tietojen mukaan venäläismiehittäjällä oli varastossaan tuhat erilaista ammusta.

Räjähdyksen jälkeen kuvatuissa videoissa näkyy tuhon laajuus ja kuuluu yksittäisten ammusten räjähtelyä.

Footage on the ground from Krasny Luch near the Russian ammunition depot that was hit by a Ukrainian OTR-21 Tochka-U on the 16th. pic.twitter.com/V6Wmkus2IP

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 22, 2022