Maria Ohisalo: Koulutuksesta ei saa leikata euroakaan

Vihreiden puheenjohtajan, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon mukaan valtiovarainministeriön esittämät koulutusleikkaukset tulevina vaalikausina eivät ole mahdollisia.

Valtiovarainministeriö julkaisi maanantaina laajan kartoituksen julkisen talouden tuloista ja menoista. Ministeriön arvion mukaan julkista taloutta on sopeutettava seuraavan kahden vaalikauden aikana yhteensä yhdeksällä miljardilla eurolla.

Kartoituksessa on mukana sekä veronkorotuksia että eri aloihin kohdistuvia menosäästöjä.

– Koulutuksesta ei saa leikata ensi kaudella euron euroa. Maksuttomasta koulutuksesta on pidettävä kiinni. Valtionvarainministeriö on julkaissut raportin, jossa se on käynyt läpi tulevien vuosien mahdollisia menoleikkauskohteita. Raportti on hyvin laaja, ja on arvovalinta millaisia työkaluja näistä seuraava hallitus valitsee, Ohisalo kirjoittaa julkisessa Facebook-päivityksessään.

Ministeriön mukaan verotuksen painopistettä pitäisi siirtää työn verotuksesta kuluttamiseen. Ministeriö esimeriksi nostaisi alennettuja arvonlisäverokantoja ja leikkaisi esimeriksi sosiaaliturvan indeksikorotuksista, asumistuesta ja kehitysyhteistyöstä.

– Suomen tulevaisuuden menestyksen suurimpia kulmakiviä tulee olemaan se, saammeko koulutusasteemme ja sitä kautta työllisyysasteemme nousuun. Tämä ei toteudu ilman panostuksia koulutukseen. Siksi onkin ristiriitaista, että VM:n ehdotuksessa on mukana leikkauksia koulutukseen ja opiskelijoiden toimeentuloon, Ohisalo jatkaa.

Kysymys on Ohisalon mukaan lopulta poliittisista ratkaisuista.

– On hyvä, että valtion menoja ja veroja on kartoitettu myös valtiovarainministeriön virkahenkilöiden voimin. Poliittiseen keskusteluun kuuluu kuitenkin se, että mahdottomat ja mahdolliset leikkauskohteet erotellaan. Vihreille koulutusleikkaukset ovat mahdottomia, Ohisalo korostaa.

