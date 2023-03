Ministeriö julkaisi listan sopeutuksista – ”tämän sukupolven täytyy jostain vähän luopua”

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majasen mukaan ministeriön maanantaina julkaisema meno- ja rakennekartoitus tarjoaa lähtökohdat keskusteluun julkisen talouden sopeuttamisesta.

– Vaikka nämä eivät ole ehdotuksia niin on ihan selvää, että meidän julkisen talouden tilanne on juuri nyt sellainen, että voi olla, että tämän sukupolven täytyy jostain vähän luopua hetkeksi, jotta lapsillekin on hyvinvointivaltio. Siitä tässä on kyse, Majanen sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Mielellään toivomme, että tästä syntyy keskustelu, joka on rakentava ja ratkaisuja etsivä kuin sitten se, että heti tyrmätään että ei käy.

Valtiovarainministeriö julkaisi maanantaina laajan kartoituksen julkisen talouden tuloista ja menoista. Ministeriön arvion mukaan julkista taloutta on sopeutettava seuraavan kahden vaalikauden aikana yhteensä yhdeksällä miljardilla eurolla.

Valtiovarainministeriön mukaan verotuksen painopistettä pitäisi siirtää työn verotuksesta kuluttamiseen. Ministeriö esimeriksi nostaisi alennettuja arvonlisäverokantoja ja leikkaisi esimeriksi sosiaaliturvan indeksikorotuksista, asumistuesta ja kehitysyhteistyöstä.

Ministeriön ehdottamista sopeutustoimista kerrotaan lisää tässä jutussa.

