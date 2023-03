Petteri Orpo rahaministeriön ehdotuksista: Antaa hyvää pohjaa tulevalle hallitukselle

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo katsoo, että valtiovarainministeriön tänään julkistama laaja ehdotus julkisen talouden sopeuttamistoimista antaa hyvää pohjaa tulevalle hallitukselle. Hän kommentoi asiaa Twitterissä.

Orpon mukaan suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on pelastettavissa ja ”tämä on seuraavan vaalikauden tärkein tehtävä”.

– Valtiovarainministeriön työ ja keinovalikoima antavat hyvää pohjaa tulevalle hallitukselle, ja kokoomus sitoutuu vm:n esittämään mittakaavaan, Orpo katsoo.

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) March 6, 2023