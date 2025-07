USA:n Marco Rubio tapasi Venäjän Sergei Lavrovin

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on tänään tavannut Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin vain pari päivää sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump purki turhautumistaan presidentti Vladimir Putiniin.

Ulkoministerit tapasivat Malesiassa Kaakkois-Aasian ASEAN-maiden kokouksen yhteydessä, mikä nosti Ukrainan sodan tilanteen Rubion matkan keskiöön.

Kumpikaan ulkoministereistä ei antanut lausuntoa ennen tapaamista. Rubio ei vastannut, kun häneltä kysyttiin, mikä hänen viestinsä on Lavroville, mutta CNN:n mukaan hän vilkaisi Lavrovia ja vinkkasi silmää.

Noel Reports -uutissivusto kertoo, että ministerit eivät antaneet kommentteja myöskään 50-minuuttisen tapaamisen päätteeksi.

Trump on tällä viikolla sanonut useita kertoja, että Ukraina tarvitsee aseita puolustukseensa. Pentagonin viime viikolla määräämä asetoimitusten keskeytys on aiheuttanut hämmnenystä siitä, mikä Yhdysvaltojen sitoutuminen Ukrainan tukeen on.

– Putin ei… hän ei kohtele ihmisiä oikein. Hän tappaa liikaa ihmisiä, Trump sanoi tiistaina.

– Joten me lähetämme joitakin puolustusaseita Ukrainaan ja olen hyväksynyt sen, Trump jatkoi.

Hän myös arvosteli Putinia ja sanoi, että tämä on puhunut paljon potaskaa, joka on osoittautunut ”merkityksettömäksi”.

Näiden kommenttien jälkeen Venäjä teki suurimman droneiskunsa Ukrainaan tähän mennessä ampumalla sinne 700 lennokkia.

The 50-minute meeting between US Secretary of State Marco Rubio and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov in Kuala Lumpur has ended without any public statements. Both sides left the room without comment. https://t.co/TT0qzh51ut pic.twitter.com/0hm4MwnFv6

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 10, 2025