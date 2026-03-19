Lockheed Martin perustaa Viroon HIMARS-keskuksen

Yhdysvaltalainen asevalmistaja Lockheed Martin perustaa Viroon liikkuvien HIMARS-raketinheitinjärjestelmien huoltokeskuksen. Asiasta kertoo Viron puolustusministeriö.

Viron puolustusministeri Hanno Pevkur ja Lockheed Martinin varatoimitusjohtajan Paula J. Hartleyn tapasivat keskiviikkona Washingtonissa. Pevkurin mukaan yhden maailman suurimman puolustusteollisuusyrityksen saapuminen Viroon on merkki luottamuksesta ja halusta aloittaa pidempiaikainen yhteistyö Viron ja Lockheed Martinin välillä.

– Olemme tehneet paljon työtä saadaksemme Lockheed Martinin Viroon, ja tämänpäiväinen sopimus on toivottavasti alku laajemmalle ja pitkäaikaisemmalle yhteistyölle, Pevkur sanoi.

Pevkurin mukaan Lockheed Martinin tavoitteena on perustaa huoltokeskus kahdessa vuodessa.

– Keskustelimme tänään myös mahdollisuudesta kasvattaa Lockheed Martinin läsnäoloa tulevaisuudessa entisestään, ja varatoimitusjohtaja Hartleyn mukaan näkymät alkaneen yhteistyön laajentamiselle ovat erittäin myönteiset, puolustusministeri kertoi.

Viron puolustusvoimilla on käytössään kuusi HIMARS-raketinheitintä. Samat asejärjestelmät ovat käytössä myös Liettualla ja Latvialla.

Pevkur kertoi keskiviikkona Viron yleisradio ERR:lle, että huoltokeskuksen perustaminen tarkoittaa sitä, ettei Viron tarvitse viedä HIMARS-järjestelmiään huoltoon ja tarvittaviin muutostöihin minnekään kauas.

– Mutta aivan samoin tämä koskee myös Latviaa ja Liettuaa eli se palvelee kaikkia kolmea Baltian maata. Lisäksi tästä seuraa varmasti paljon teknologiansiirtoa, osaamista ja myös erilaisia alihankintatöitä, joita Viron omat puolustusteollisuusyritykset voivat saada.

Pevkur sanoi, että Virolla on Lockheed Martinin kanssa vielä useita muitakin sopimuksia tekeillä.

– Tämä on ollut yksi viime vuosien punaisista langoista: kun ostamme jotakin, haluamme myös saada näiltä yrityksiltä investointeja Viroon, hän sanoi.

Lockheed Martin valmistaa HIMARS-järjestelmien lisäksi muun muassa viidennen sukupolven F-35-hävittäjiä, Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä ja Black Hawk -helikoptereita.

