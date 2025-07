Sodasta tuttua täsmäasetta kokeiltiin nyt myös Virossa

Viron puolustusministeriö on jakanut viestipalvelu X:ssä videon maan puolustusvoimien eli Kaitseväen HIMARS-koeammunnoista.

– Jep, ne toimivat! Viron puolustusvoimat Kaitsevägi harjoitteli tänään ensimmäistä kertaa aivan omalla HIMARSillaan, kirjoitti ministeriö videon yhteydessä.

Viron yleisradioyhtiö Eesti Rahvusringhääling kertoo, että ensimmäiset laukaisut keväällä saapuneista HIMARS-raketinheittimistä tehtiin Saarenmaalla neljä kuukautta kestäneen koulutuksen jälkeen. Kaikki raketit osuivat alle minuutissa noin 15 kilometrin päässä merellä sijainneeseen ämpärin kokoiseen maaliin.

– Itse asiasa emme tehneet merelle suurta vahinkoa, koska kyse on harjoitusaseesta ja taistelukärkeä niissä ei ole. Maksimi (kantama) on monta kertaa suurempi. Tarkkuudesta voimme sanoa, että pystymme osumaan erittäin kaukana sijaitsevaan ämpäriin, sanoi ohjus- ja tykistöyksikön vääpeli Margus Oras ERR:lle.

HIMARS on osoittautunut Ukrainassa keskeiseksi kauaskantoisen tulenkäytön välineeksi erityisesti venäläisten huoltoa ja logistiikkaa vastaan. Viro on tilannut Yhdysvalloilta 27 HIMARS-raketinheitintä, joista ensimmäiset kuusi toimitetiin sille hiljattain Lockheed-Martinin tehtaalta.

HIMARS on Viron tykistön ensimmäinen raketinheitinjärjestelmä. Kaitsevägi valitsi 100 tykistön reserviläistä uuden järjestelmän koulutukseen ja käyttöön.

– Mielestäni se ei ole kovin monimutkainen. Kun perustaidot ovat olemassa, kyse on yksinkertaisesti koulutuksesta uuteen asejärjestelmään, sanoi Viron tykistön HIMARS-projektia vetänyt everstiluutnantti Rauno Viitmann ERR:lle.

HIMARS-järjestelmällä voidaan laukaista ATACMS-tykistöohjuksia, joilla Ukraina on tuhonnut venäläisten selustassa olevia maanalaisia komentokeskuksia. Niiden kantama on peräti 300 kilometriä.

Yhdysvaltain kongressi kuitenkin antoi luvan myydä Virolle ATACMS-ohjuksia enintään 18 kappaletta. Näiden lisäksi se antoi luvan myydä Virolle 864 muuta tykistöohjusta, joista puolella on 100 kilometrin kantama ja lopuilla 150 kilometrin kantama.

Yup, they work! The Estonian Defence Forces @Kaitsevagi trained with their very own HIMARS for the first time today. pic.twitter.com/BNQIoMo2CZ

— MoD Estonia (@MoD_Estonia) July 11, 2025