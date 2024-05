”Länsi on liian kiltti” – Asiantuntijan mukaan pelaamme Moskovan pussiin

Venäjä on suorittanut erilaisia hybridioperaatioita länsimaissa kiivaaseen tahtiin. Viime viikkoina on uutisoitu muun muassa siitä, kuinka Finnairin lentokoneet eivät ole pystyneet laskeutumaan Tarton lentokentälle. Myös tämä on yhdistetty Venäjän hydridioperaatioihin.

GPS-häirinnässä ei kuitenkaan ole Hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolaisen mukaan kyse hybridioperaatiosta.

– Gps-häirinnässä on loppujen lopuksi kyse kohteiden suojaamisesta. Venäjä kytkee tärkeissä sotilaskohteissa gps-häirintälähettimen päälle, Savolainen sanoo Verkkouutisille.

– Tarkoituksena on, että vihollisen droonit ja mahdolliset risteilyohjukset eivät osu kohteeseen. Sen sivuvaikutuksena radioaallot tulevat lännen puolelle. Ne ovat elektromagneettista säteilyä, jotka etenevät suoraviivaisesti ilmakehässä ja vaimenevat nopeasti osuessaan, mihin tahansa esteeseen. Maan pinnalla ne eivät etene kovin hyvin, mutta puiden latvojen yläpuolella ne saattavat edetä satojen kilometrien päähän.

Korkealla lentävät lentokoneet kokevat tämänkaltaisen toiminnan häirintänä, koska niiden GPS-paikannus ei toimi. GPS-häirinnän pystyy kuitenkin blokkaamaan, mutta se on kallista.

– Lentokentille voi asentaa järjestelmät, jotka eivät nojaa ainoastaan GPS-paikannukseen, Savolainen sanoo.

Venäjälle olisi kyvykkyyttä suuremmankin luokan häirintään. Savolaisen mukaan Venäjä pystyisi sotkemaan koko suomalaista elinkeinoelämää nostamalla häirintälaitteen ilmaan Suomen yläpuolelle.

– Tällaiseen meidän on hyvä varautua. Tällainen laite pitäisi pystyä paikantamaan ja tuhoamaan nopeasti.

Kiusantekoa ja testaamista

Jukka Savolaisen mukaan Venäjän harjoittama häirintä ei mitä todennäköisemmin ole operaatio Suomea ja yleisimmin länttä vastaan vaan se pyrkii suojaamaan ensisijaisesti omia tukikohtiaan.

– Sotilaskomentajat, joilla on kohteen suojaaminen mielessään, eivät ensisijaisesti ajattele Venäjän ulkopoliittisia suhteita.

Vaikutukset, jotka ulottuvat Finnairin ja muiden lentoyhtiöiden lentoliikenteeseen ovat sivuvaikutuksia. Savolainen myöntää, että Venäjä ei välttämättä ole pahoillaan niistä.

– Ilmeistä on, että Venäjä tietää häirinnällä olevan sivuvaikutuksia, mutta se, että onko sillä muuta tarkoitusta kuin sen sotilaskohteiden suojaaminen, on tässä vaiheessa puhdasta spekulointia.

Toistaiseksi syytä huoleen ei ole ollut. Suomen ilmatilassa lentäneet venäläishävittäjät on koettu usein kiusantekona ja suomalaisten testaamisena. Savolainen ei usko niidenkään olleen tahallisia.

– Ilmatilaloukkaukset eivät ole olleet ollenkaan vakavia. Ne ovat olleet navigointivirheitä Suomenlahdella. Heidän lennonjohtonsa on käskenyt, että Viron ilmatilaa ei saa loukata, koska se on Nato-maa, Savolainen sanoo.

– Venäjän ilmatilaloukkaukset ovat aina tapahtuneet Porvoossa Kalbådagrundin aluevesirajan mutkassa. Kun lentäjät näkevät Kalbådagrundin majakan, niin he ovat jo myöhässä. Ilmatilaloukkaukset eivät ole olleet rajuja. Rajua olisi ollut, jos he olisivat vetäneet lennon Tampereen ympäri, mutta näitä ei ole tehty.

”Hybridioperaatiot eivät ole vain pientä ilkeilyä”

Vaikka Venäjän teot ovat toistaiseksi olleet pieniä, niin pahimpaan pitää varautua ja samalla pelolla ei saa antaa sijaa. Pelko pelaa Venäjän pussiin.

– Meidän ei pidä pelata Venäjän pelikirjan mukaan. Olemme lännessä liian kilttejä. Meidät on opetettu kouluissa ja yliopistoissa tiukka analyysi ja arvot sekaisin. Pelkäämme lietsovamme sotaa ja se estää meitä toimimasta, sanoo Jukka Savolainen.

– Venäjä tietää sen ja koko Ukrainan sota perustuu siihen, että pelkäämme sotaa maata vastaan, joka on ydinasesuurvalta.

Venäjän erilaiset hybridioperaatiot ovat olleet toistaiseksi lieviä. Savolainen sanoo, että varsinaiset hybridioperaatiot voivat olla hyvin lamauttavia.

– Ne tulevat aikaikkunaan, jolloin Euroopan tai Naton pitäisi tehdä isoja päätöksiä. Silloin tapahtuu jokin iso häiriö ja ketään ei kiinnosta ulkopolitiikka muutamaan viikkoon, Savolainen sanoo.

– Hybridioperaatiot eivät ole pientä ilkeilyä tai vain punaisten viivojen siirtelyä.

Tarkemmin Savolainen ei lähde avaamaan millaisia nämä operaatiot voisivat olla. Hän kuitenkin kehuu istuvaa hallitusta siitä, että se on torpannut jämäkästi yhden hybrionnistumisen Suomen itärajalla.

– Itärajalla on mahdollisuus siihen, että koko Suomi ajautuisi kaaokseen, jos useita satoja tuhansia pakolaisia tulisi rajan yli. Mahdollisten tulijoiden potentiaali on miljoonissa pakolaisissa, Savolainen sanoo.

– Tähän päälle disinformaatio-operaatio, jossa suomalaiset saadaan näyttämään todella huonoilta. Näytämme nopeasti fasisteilta ja natseilta, jotka kohtelevat huonosti hädässä olevia maahanmuuttajia. Tällaista on jo harjoiteltu Valko-Venäjällä.