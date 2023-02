Lakon siirto yllätti ammattiliiton – “lähdetty hatarin perustein”

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta pitää valtakunnansovittelijan päätöstä kaupan lakkojen siirtämisestä työntekijöiden lakko-oikeuden rajoittamisena.

– Siirtopäätöksestä tulee väkisin mieleen työntekijöiden lakko-oikeuden rajoittaminen, Eloranta sanoo tiedotteessa.

Valtakunnansovittelijan toimisto ilmoitti torstaina pyytäneensä työ- ja elinkeinoministeriöltä maanantaina 6. helmikuuta alkavaksi ilmoitettujen kaupan logistiikkakeskusten lakkojen siirtämistä kahdella viikolla.

– Työnseisaus kohdistuu kriittisiin palveluihin ja vahingoittaa yleistä etua (esim. vaarantaa sairaaloiden ruokahuollon) ja siksi valtakunnansovittelijan toimisto on pyytänyt työnseisauksen siirtämistä, valtakunnansovittelijan toimisto toteaa Twitterissä.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kertoo olevansa tyrmistynyt maanantaiksi ilmoitettujen lakkojen siirtämisestä. Hänen mukaansa päätös siirtämisestä tuli “täytenä yllätyksenä”.

– Kyse on työntekijöiden lakko-oikeuden rajoittamisesta, johon on lähdetty hatarin perustein. PAM on antanut lakkovaroituksen kolmen päivän lakosta neljätoista päivää ennen työtaistelujen aloittamista.

– Lakisääteisen ilmoitusajan täytyy riittää sen järjestämiseen, että lakot eivät vaaranna huoltovarmuutta. Lakkojen siirron perusteena on käytetty asiaa, joka olisi voitu hoitaa kuntoon aikoja sitten, Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.