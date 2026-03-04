Lähi-idän mailta uhkaavat loppua torjunta-aseet

Lähi-idän maat kaipaavat Yhdysvalloilta kipeästi lisää ilmatorjunta-aseistusta, kertoo Financial Times. Samaan aikaa niitä tarvitsee myös Ukraina. FT:n tilasto siitä, kuinka paljon Persianlahden valtiot ovat torjuneet Iranin lähettämiä ilmauhkia viime päivinä on hurja. Esimerkiksi Arabiemiraatit on torjunut 192 ohjusta ja 812 droonia, Kuwait 97 ohjusta ja 283 droonia.

FT:n tilastot ovat tiistailta, joten ne kertovat torjuntamäärät sodan ensimmäisen neljän päivän ajalta. Keskiviikon, sodan viidennen päivän, luvut eivät siis edes ole vielä mukana tilastossa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Olemme huolissamme, meillä ei ole tarpeeksi, sanoi FT:lle eräs korkea-arvoinen virkamies eräästä Persianlahden valtiosta.

– Kenelläkään Persianlahden maissa ei ole tarpeeksi. Olemme pyytäneet lisää torjunta-aseita, mutta ystävämme eivät ole vielä toimittaneet niitä meille.

Myös kahden muun Persianlahden valtion virkamiehet, jotka ovat riippuvaisia ​​Yhdysvaltojen toimittamista Patriot- ja Thaad-ohjuspuolustusjärjestelmistä, kertoivat FT:lle, että nekin ovat yrittäneet hankkia aseistusta ohjuspuolustusjärjestelmiensä täydentämiseksi siitä lähtien, kun sota lauantaina alkoi.

Poimintoja videosisällöistämme

Israelin asevoimat on sanonut saaneensa ensimmäisen täydennyksen amerikkalaisia aseita maanantaina.

Yhdysvaltojen sotaministeri Pete Hegseth kommentoi aseistuksen riittävyyttä keskiviikkona sanomalla, että Persianlahden valtioiden omat ilmapuolustus- ja torjuntakyvyt ovat merkittävät.

– Varmistamme että käytämme vähemmän, mutta olemme tehokkaampia sen suhteen mihin niitä ammumme, Hegseth sanoi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n lähde Valkoisessa talossa kertoi keskiviikkona illalla Suomen aikaa, että Yhdysvaltain puolustusalan urakoitsijoiden johtajat vierailevat perjantaina Valkoisessa talossa keskustellakseen asetuotannon lisäämisestä.

Presidentti Donald Trump on pyrkinyt valamaan luottamusta Yhdysvaltain asevoimien kapasiteettiin sanomalla tiistaina, että Yhdysvalloilla on käytössään ammuksia käytännössä rajattomasti ja että sotia voidaan käydä vaikka ikuisesti ja erittäin menestyksekkäästi pelkästään näitä tarvikkeita käyttäen.

Tiistaina Trump sanoi Politico-lehdelle, että puolustusalan valmistajat toimivat hätätilaohjeistuksella nopeuttaakseen asetuotantoa. Toisaalta Trump sanoi myös, että Iranilta loppuvat ohjuslaukaisimet ja paikat joista laukaista, koska niitä tuhotaan koko ajan.