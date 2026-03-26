Israel surmasi Hormuzinsalmen miinoituksesta vastanneen komentajan

Israel ilmoittaa surmanneensa Iranin vallankumouskaartin laivaston komentajan viime yön aikana tehdyissä iskuissa, uutisoivat kansainväliset mediat.

mukaan Israelin puolustusministeri Israel Katz totesi, että komentaja Alireza Tangsiri oli “suoraan vastuussa” Hormuzinsalmen miinoittamisesta ja salmen sulkemisesta.

Isku oli Katzin mukaan viesti Yhdysvalloille siitä, että Israel on valmis auttamaan salmen avaamisessa. Israelin iskussa kuoli myös muita Iranin laivaston korkea-arvoisia komentajia.

Iran on kohdentanut iskuja tärkeän Hormuzinsalmen läpi liikkuviin aluksiin sodan alusta lähtien, mikä on nostanut kansainvälisesti energian hintoja. Hormuzinsalmen läpi on kulkenut aiemmin noin 20 prosenttia maailman öljystä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut estää voimakeinoin Irania kontrolloimasta Hormuzinsalmen kauttakulkuliikennettä, mikä on muodostumassa keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi Washingtonille lähes neljä viikkoa kestäneen sodan aikana.