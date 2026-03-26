Polttoainekriisi voi tuoda kuljetusalalle 750 miljoonan euron laskun

Iranin sodan kiihdyttämä öljyn hinnannousu näkyy jo polttoainepumpuilla ja kasvattaa nopeasti kuljetusalan kustannuksia.

Kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä edustavan Skal ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo Verkkouutisten Asiakysymyksen videohaastattelussa, että tilanne on kuljetusalalle erittäin vakava. Hän vertaa sitä neljän vuoden takaiseen energiakriisiin, joka seurasi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Suomessa raskas liikenne kulkee pääosin dieselillä, jonka hinnan nousu on ollut nyt rajumpaa kuin vuoden 2022 Ukrainan sodan alkamisen aikaan.

– Tuoreen hintaseurantamme mukaan lisälasku on noin 750 miljoonaa euroa kuljetusalalle, jos tällainen hintojen nousu jää pysyväksi vuositasolla, Kujala sanoo.

Kuljetusten kustannusten nousu tuntuu aikanaan myös kuluttajien lompakoissa.

– Väistämättä se näkyy aikaa myöten kaikkien lopputuotteiden hinnoissa, Kujala sanoo.

Korkeat kustannukset vaikuttavat hänen mukaansa myös kilpailukykyyn, koska Suomen sijainti on syrjäinen ja etäisyydet ovat pitkiä.

– Logistiikan kustannukset ovat meille todella merkittävä kilpailukykytekijä.

Jakeluvelvoitteen alentaminen laskisi hintoja

Skal on esittänyt hallitukselle, että jakeluvelvoitetta alennettaisiin määräaikaisesti 10 prosenttiyksiköllä vielä tämän vuoden aikana. Jakeluvelvoite määrää, kuinka suuri osa liikennepolttoaineista on oltava uusiutuvaa, ja uusiutuvat komponentit nostavat yleensä polttoaineen hintaa. Nykyinen taso on 19,5 prosenttia.

Kujalan mukaan jakeluvelvoitteen alentaminen olisi nykyisessä julkisen talouden kehnossa tilanteessa toimivampi ratkaisu kuin polttoaineverojen alentaminen.

– Koska uusiutuvaa polttonestettä verotetaan kevyemmin kuin fossiilista polttonestettä, niin valtion kannalta myönteistä jakeluvelvoitteen alentamisessa olisi se, että verotulot kasvaisivat.

Jakeluvelvoitteen alentaminen laskisi erityisesti kuljetusalalle tärkeän dieselin hintaa.

– Jos tehtäisiin 10 prosenttiyksikön lasku kesken vuoden näillä hinnoilla, niin hintavaikutus voisi olla siellä 30 sentin tienoilla, Kujala arvioi.

Hän muistuttaa, että vastaavaa keinoa käytettiin myös neljä vuotta sitten, jolloin sen vaikutus näkyi pumppuhinnoissa nopeasti.

Kujala ymmärtää huolen siitä, että jakeluvelvoitteen alentamisen katsotaan olevan ristiriidassa Suomen ilmastotavoitteiden kanssa. Hänen mukaansa kyse olisi kuitenkin määräaikaisesta helpotuksesta poikkeuksellisessa kriisissä, ei suunnanmuutoksesta ilmastopolitiikassa.

– Olemme myös sitä mieltä, että päästöjä pitää vähentää ja siirtyä pikkuhiljaa fossiilisten polttonesteiden piiristä uusiutuvien polttonesteiden piiriin, mutta nyt pitäisi tarkastella koko Suomen ja koko maanosamme kilpailukykyä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Polttoaineiden hintaan haetaan helpotusta – vaikutus voisi olla jopa 30 senttiä