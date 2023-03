Kymmeniä vanhoja panssarivaunuja pois Kaukoidän varastoista

Venäjän on väitetty keränneen viime aikoina sotakalustoa kylmän sodan aikaisista ulkoilmavarastoistaan Ukrainan rintamalla kärsittyjen mittavien tappioiden seurauksena.

Osa asiantuntijoista arvioi Venäjän menettäneen jo suurimman osan T-72-panssarivaunuistaan. Rintamalle on siirretty vanhentuneina pidettyjä T-62-vaunuja ja mahdollisesti vielä tätäkin vanhempaa kalustoa.

Ukrainan sotaa seuraavan Rochan-analyysiyhtiön asiantuntija Konrad Muzyka nostaa esiin Kaukoidässä sijaitsevasta sotilastukikohdasta otettuja satelliittikuvia. Panssarivaunujen 111. varastointilaitos sijaitsee Habarovskin aluepiirissä Kiinan rajan tuntumassa.

Kuvien perusteella Venäjä on siirtänyt helmikuun puolivälin ja maaliskuun alun välisenä ajanjaksona luultavasti vajaat 30 T-62-panssarivaunua pois varastosta. Vanhempien T-54-/55-vaunujen osalta kuvissa ei näy muutosta.

Asiantuntijat ovat olleet erimielisiä siitä, kuinka suuri osa tuhansista varastoiduista panssariajoneuvoista on mahdollista palauttaa käyttökuntoon. Ajoneuvot ovat olleet vuosikymmeniä sään armoilla ulkoilmassa, ja osasta niistä on poistettu varaosia aktiivikäytössä olevan kaluston huoltamiseksi. Varastointikäytäntöjä on mahdollisesti myös laiminlyöty.

Viimeaikaisten arvioiden perusteella ehkä 20–40 prosenttia varastossa olevista panssarivaunuista ja -ajoneuvoista olisi mahdollista huoltaa rintamakäyttöön.

Between mid-Feb and early March, Russians probably withdrew around 27 T-62s from the 111th Central Tank Reserve Base northwest of Komsomolsk-on-Amur. No changes in the number of T-54s/55s at the site were noted. pic.twitter.com/DZDbgmeQ2o

