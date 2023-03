Venäjä lähettää sotaan ikivanhoja T-54-tankkeja – ”talviunen jälkeinen nöyryytys”

Venäjä on kaivanut ikivanhat T-54- ja T-55-panssarivaunut naftaliinista.

Venäläistaustainen Conflict Intelligence Team -tutkijaryhmä (CIT) on saanut haltuunsa kuvia kyseisiä panssarivaunuja kuljettavasta junasta, joka lähti liikkeelle Venäjän Kaukoidässä sijaitsevalta strategiselta varikolta. Juna kulkee lännen suuntaan.

CITin mukaan kyseessä on ensimmäinen dokumentoitu tapaus varastoitujen T-54- ja T-55-panssarivaunujen käyttöönotosta.

– Arvioimme tämän viittaavan Venäjän asevoimien ongelmiin panssarivaunujen toimittamisessa joukoille, CIT toteaa Twitterissä.

Venäjän tammikuun lopulla alkanut talvihyökkäys Itä-Ukrainan Donbasissa ei johtanut läpimurtoihin ja hyökkäysten sanotaan hyytyneen. Venäläisten kerrotaan kärsineen kovia miehistö- ja kalustotappioita.

CIT kuvailee katsauksessaan Venäjän heränneen ”talviuniltaan ja tulleen nöyryytetyksi”.

Ensimmäiset T-54-sarjan panssarivaunut otettiin käyttöön Neuvostoliiton armeijassa 1940-luvun puolivälissä ja lopussa. T-55-sarja otettiin käyttöön vuonna 1958.

Venäjä on viime kesästä lähtien siirtänyt vanhoja vanhoja T-62-panssarivaunuja Ukrainan rintamalle. Aiempaan T-55-panssarivaunuun pohjautuva neuvostoliittolainen T-62-malli otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa 1960-luvun alussa

More details by link – https://t.co/Un6aVmXkk2 https://t.co/paPEphI0H2 pic.twitter.com/PsvI1bdbHz

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 22, 2023