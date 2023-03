Venäjä on menettänyt suurimman osan T-72-panssarivaunuistaan

Venäjän asevoimien väitetään kärsivän huomattavasti pahemmasta kalustopulasta kuin aiemmin on arvioitu.

Forbes-lehti viittaa laskelmaan, jonka mukaan Venäjä olisi menettänyt jo kaksi kolmasosaa T-72-panssarivaunuistaan. Uusille yksiköille on jouduttu toimittamaan vanhentuneita T-62- ja T-80B-vaunumalleja.

Laskelmassa on huomioitu muun muassa SIPRI-ajatuspajan tietoja ja avoimiin lähteisiin perustuvan Oryx-sivuston seurantaa visuaalisesti vahvistetuista tappioista.

Venäjän arsenaalissa arvioidaan olleen Ukrainan sodan alussa noin 2 000 kappaletta 125 millimetrin tykillä varustettuja T-72-panssarivaunuja. 50 tonnia painavissa ajoneuvoissa on kolmen henkilön miehistö.

Ukrainan on visuaalisesti vahvistettu tuhonneen tai saaneen sotasaaliiksi sodan ensimmäisten 12 kuukauden aikana lähes 1 200 T-72-vaunua. Monet niistä ovat olleet modernisoituja malleja.

Todelliset tappiot ovat todennäköisesti suurempia. Jos visuaalisesti vahvistettuja tappioita olisi esimerkiksi 80 prosenttia Venäjän menettämistä panssarivaunuista, olisi todellinen luku 1 500.

Venäjän oli aiemmin arvioitu säilyttäneen kylmän sodan aikaisissa ulkoilmavarastoissa 6 900 T-72-panssarivaunua, joista ehkä joka kolmas on mahdollista huoltaa kuntoon. Muut ovat käyttökelvottomia oltuaan vuosikymmeniä sääolosuhteiden armoilla.

Tuoreen arvion mukaan varastossa olisikin ollut vain 1 500 vanhaa T-72-mallia. Havainto perustui siihen, että T-72-vaunujen runkoja tuotettiin Neuvostoliitossa vuosien 1968 ja 1991 välillä 18 000 kappaletta. Niistä vähennettiin taistelussa tuhoutuneet, ulkomaille hylätyt tai vientiin siirretyt tankit. Näiden lisäksi aivan ensimmäistä ja riisuttua T-72 ”Ural” -mallia voi olla joitakin satoja tai yli tuhat Uralvagonzavodin tehtaalla Jekaterinburgissa.

Johtopäätöksenä on, että Venäjä olisi menettänyt kaksi kolmasosaa aktiivipalveluksessa tai varastossa olevista T-72-panssarivaunuistaan, jos mukaan ei lasketa käyttökelvottomaan kuntoon menneitä varastovaunuja. Joukoille joudutaan lähettämään muinaisia T-62-vaunuja ja suunnilleen T-72:n aikaan valmistettuja T-80B-vaunuja, koska Venäjän aseteollisuus pystyy tuottamaan vain pienen määrän uusia vaunuja joka kuukausi.

Interesting calculation discussed in this new @Forbes piece. Russia looks to be running out of T-72s even more quickly than previously thought. Estimated that Russia has already lost 2/3 of its T-72s. What’s left is older and crappier. https://t.co/muasWePWVz

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) March 13, 2023