Kymmenet poliisit vuotivat jengeille tietoja Ruotsissa

Rikollisjengit ovat värvänneet Ruotsissa poliiseja, jotka vuotavat tietoja jengeille ja varoittavat etukäteen poliisioperaatioista, selviää Dagens Nyheterin tekemästä selvityksestä.

Epäiltyjä vuototapauksia on vuoden 2018 jälkeen ollut 514 kappaletta. Niihin lukeutuu niin epäilyjä, joita ei ole pystytty vahvistamaan sekä tapauksia, joista on annettu lainvoimaisia tuomioita.

Ainakin 30 poliisia on osallistunut vuotoihin, jonka seurauksena heidät on erotettu tai he ovat eronneet vapaaehtoisissa. 14:ssä tapauksessa todisteet vuodoista ovat erittäin vahvoja.

Selvityksessä paljastui, että vuodot ovat yhteydessä ainakin neljään iskuun, jossa ihmisiä on loukkaantunut tai jopa kuollut.

Rikollisjengeillä on selvityksen mukaan ollut useita tapoja värvätä poliiseja tiedonantajiksi. Yksi tapa on vietellä poliiseja suhteisiin. Yhtensä esimerkkinä tällaisesta tapauksesta on noussut konstaapeli Elinin (nimi muutettu) tapaus.

Elin tutustui Happy Pancake -treffisivustolla Jonakseen (nimi muutettu). Jonas oli rikollisjengin jäsen, joka oli aiemmin paennut muun muassa vankilasta ja kuulunut moottoripyöräjengiin. Lopulta Elin päätyi Jonaksen kanssa seurustelusuhteeseen.

Kun tilanne paljastui vanhemmille, vaativat he tytärtään päättämään suhteen. Elin suostui, mutta jatkoi Jonaksen tapaamista salaa.

Todellisuudessa Jonaksella oli myös oma perhe ja tuloillaan oleva lapsi. Hänen suhteensa Eliniin oli kulissi, jonka tarkoituksena oli saada sisäpiirilähde poliisilaitokseen.

Valmistumisen jälkeen Elin aloitti poliisin työt pienessä eteläruotsalaisessa kaupungissa. Kaupunkia olivat vuosia piinanneet ryöstöt, huumerikokset ja asevarkaudet, jotka ovat eskaloituneet siihen pisteeseen, että poliisi kuvasi niitä ”järjestelmälliseksi uhaksi”. Rikollisten uhkailun kohteeksi ovat joutuneet niin poliisit, todistajat kuin kunnan viranhaltijatkin.

Pian Elinin saapumisen jälkeen alueen rikolliset tuntuivat olevan aina askeleen edellä poliiseja. Epäillyt onnistuivat pakenemaan valvonnasta ja salakuuntelusta huolimatta. Rikollisilla vaikutti myös olevan tietoja poliisien työvuoroista ja henkilökohtaisesta elämästä.

Todellisuudessa Elin vuoti tietoja rikollisjärjestöille Jonaksen kautta. Kesti neljä vuotta, ennen kuin hän paljastui.

Tutkinnassa hän kielsi aluksi tehneensä mitään väärää, mutta myönsi myöhemmin tekonsa. Hänen mukaansa hän oli rakastunut Jonakseen, ja piti häntä jännittävänä, charmikkaana ja ”street smartina”. Hänet tuomittiin teoistaan päiväsakkoihin ja erotettiin poliisista vuonna 2021.

Sittemmin hän on aloittanut työt toisessa viranomaisessa, jossa hänellä on myös pääsy salaisiin tietoihin.

Jonas kuvaili myöhemmin, miten helppoa poliisien houkuttelu suhteeseen oli.

– Otat Tinderin, ja asetat hakuetäisyyden poliisikoulun sijaintiin perustuen. Kun saat osumia, on helppoa tarkistaa, ovatko he opiskelijoita esimerkiksi luokkalistojen ja sosiaalisen median perusteella. He ovat ylpeitä uravalinnastaan, Jonas kommentoi.

Elinin esimerkki on vain yksi monista. Seksuaalisten suhteiden lisäksi poliiseja on värvätty esimerkiksi perhesuhteiden kautta. Rikollisten sukulaisia, jotka työskentelevät poliisissa, on painostettu ryhtymään vuotajiksi.

Ruotsin poliisin erikoistutkintaosaston päällikön Martin Valfridssonin mukaan paljastuksissa on tosi kyseessä.

– Tämä on vaarallista demokratialle. Ihmiset voivat menettää uskonsa yhteiskuntaan, Valfridsson kommentoi.

Paljastukset ovat järkyttäneet myös ruotsalaispoliiseja. Poliisit ovat kuvailleet tuntevansa tulleensa petetyiksi. Tilannetta on verrattu siihen, että poliisien joukossa olisi vakooja.

Myös oikeusministeri Gunnar Strömmerin mukaan poliisien toiminta vaarantaa luottamusta sekä oikeusjärjestelmään että demokratiaan. Hän ilmoitti sunnuntaina pitävänsä kokouksen maan poliisijohdon kanssa.

– Tämä on erittäin vakava uutinen. Salatun tiedon vuotaminen rikollisille on laitonta, ja sillä voi olla haitallisia vaikutuksia poliisitoimelle, Strömmer linjasi.