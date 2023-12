Kylmän laskelmoitu isku: Näin Kreml ohitti ilmapuolustuksen

Ukrainan ilmapuolustusjärjestelmä on onnistunut torjumaan ison osan Venäjän hyökkäyksistä Ukrainan kaupunkeihin ja siviilikohteisiin. Länsimaisen, modernin ilmatorjuntakaluston avulla puolustajan ilmatorjuntakyvykkyydet ovat pudottaneet ison osan hyökkääjän ohjuksista.

Kuitenkin perjantaina Venäjä onnistui osittain murtamaan länsimaisten ilmatorjuntajärjestelmien muodostaman kilven, arvioi The New York Times.

Perjantainen hyökkäys oli raju.

– Se ylikuormitti Ukrainan ilmatorjunnan, arvioi Serhii Kuzan, Ukrainan turvallisuuspolitiikkaan erikoistuneet tutkimusryhmän puheenjohtaja.

Erityisesti Venäjän ampumat hypersooniset ohjukset onnistuivat ohittamaan Ukrainan ilmapuolustuksen. Hyökkääjän ampumasta 122 ohjuksesta vain 87 onnistuttiin pudottamaan.

Vaikka ilmatorjuntajärjestelmät onnistuivat heikentämään Venäjän iskua, osoitti se silti sen, että Venäjä on oppinut paljon ilmatorjuntajärjestelmien ohittamisesta.

The New York Timesin mukaan Venäjä on kuukausia kerännyt ohjuksia ja lennokkeja varastoon iskujen aaltoa varten.

Perjantaisessa iskussa Venäjä käytti Kuzanin mukaan erilaisia ilma-aseita tehokkaasti ja suunnitelmallisesti.

– Venäjä hyökkäsi lennokeilla sekä ballistisilla ja hypersoonisilla ohjuksilla, joita se yhdisteli eri aalloissa ja laukaisi niitä eri paikoista, hän arvioi.

Viime kuukausina Venäjä ei ole onnistunut iskemään Ukrainan kaupunkeihin. Ilmatorjuntajärjestelmät ovat pudottaneet hyökkääjän ohjukset kaukana kaupungeista, eivätkä siviilit ole aina edes tienneet heihin kohdistuneesta vaarasta.

Länsimaiden toimittavat ilmatorjuntajärjestelmät ovat tähän saakka suojanneet Ukrainan siviilikohteita Venäjän terroripommituksilta.

Suurella määrällä ohjuksia ja erilaisia lennokkeja Venäjä onnistui nujertamaan Ukrainan puolustuksen. Kuzanin mukaan Ukrainalla ei ole kykyä vastaavanlaisten suurten hyökkäysaaltojen torjuntaan.

Hänen mukaansa Venäjä on varastoinut ohjuksia useita vastaavia hyökkäyksiä varten. Kuzan arvioi, että Venäjä valmistautuu jo seuraavaan iskuun.