Kuolemansairaaksi väitetty Ramzan Kadyrov ilmestyi julkisuuteen: Tältä hän nyt näyttää

Venäjän Tshetshenian alueen hirmuhallitsija Ramzan Kadyrov on ilmestynyt yllättäen hiljaiselon jälkeen julkisuuteen.

Kadyrovin tilillä Telegramissa on julkaistu alla näkyvä tyylitelty ja paloista koottu propagandavideokooste tapahtumasta. Siinä Kadyrov kävelee kävelykadulla Groznyissä, tervehtii ihmisiä ja ottaa kuvia heidän kanssaan. Videosta kertova venäläinen Agentstvo huomauttaa, ettei tshetsheenijohtaja pahemmin puhu videolla eikä hänen ilmeensä juurikaan muutu. Machoilevista kuntosali- ja kamppailuvideoistaan vuosien saatossa tunnetuksi tulleen Kadyrovin liikehtiminen näyttää myös väkinäiseltä.

Koko spontaaniksi kaupunkikävelyksi maalattu esiintyminen vaikuttaakin ennakkoon lavastetulta. Tätä tukevat myös Agentstvon havainnot. Oppositiomedia kertoo tunnistaneensa videon ”kansalaisten” joukosta useita Kadyrovin hallintoon kytkeytyviä henkilöitä.

Meduzan mukaan Kadyrovilla on ollut julkisuuteen tiedotettuja henkilökohtaisia tapaamisia vain kahdesti tämän vuoden huhtikuun alun jälkeen. Mediatietojen mukaan Venäjän diktaattori Vladimir Putinin liittolainen on kuolemansairas. Huomio on kiinnittynyt myös Kadyrovin rankasti muuttuneeseen ulkonäköön. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää alta löytyvässä jutussa.

