Kuvat näyttävät muutoksen: Tämä Ramzan Kadyrovin sairaudesta tiedetään

Venäjän Tshetshenian tasavallan hirmuhallitsija Ramzan Kadyrovin väitetään olevan vakavasti sairas. Mikäli tieto pitää paikkansa, vahvistaa se jo pitkään velloneita huhuja Kadyrovin heikentyneestä terveydentilasta.

Arvostetun itsenäisen venäläislehti Novaja Gazetan Europe-uutisivuston tästä löytyvän artikkelin mukaan 47-vuotias Kadyrov sairastaa ainakin vakavaa haimatulehdusta, jonka kerrotaan äityneen nekroosivaiheeseen. Tässä osa haimakudoksesta menee kuolioon. Vakava sairaus voi johtaa kuolemaan. Kadyrovin kerrotaan lisäksi saaneen huonoja uutisia toisesta sairaudesta viime vuoden syksyn salatulla sairaalareissulla Moskovassa.

Juttuun on koottu useita avoimista lähteistä peräisin olevia kuvia (alla) tshetsheenijohtajan ulkonäön muutoksista viime vuosilta. Aiemmin runsaasti kamppailu- ja voimaurheiluvideoita sosiaaliseen mediaan jakanut Kadyrov on kuvienkin perusteella viimeisen viiden vuoden aikana ensin laihtunut rajusti ja sitten kerännyt valtavasti painoa verrattain lyhyessä ajassa. Kadyrovin ulkonäön muutoksiin on kiinnitetty runsaasti huomiota viime aikoina.

Novaja Gazeta kuvailee Tshetsenian johdon ja myös Kremlin olevan hankalassa tilanteessa. Alueen hallintoa on rakennettu vuosikaudet Kadyrovin ja hänen henkilökulttinsa ympärille. Kadyrov on nauttinut myös suorasta yhteydestä Venäjän diktaattori Vladimir Putiniin ja Moskovan vahvasta tuesta.

Kadyrovin seuraajaksi maalataan Ahmatina tunnettuja Tshetshenian ”vapaaehtoisten erikoisjoukkoja” komentavaa Apti Alaudinovia. Asepukuinen Alaudinov piti joulukuussa puheen Venäjän valtapuolue Yhtenäisen Venäjän puoluekokouksessa. Sittemmin mies on käynyt kouluttautumassa Venäjän yleisesikunta-akatemiassa ja saanut nimityksen Venäjän puolustusministeriön sotilaallispoliittisen osaston apulaisjohtajaksi.

Novaja Gazeta kertoo Ramzan Kadyrovin saaneen ensimmäisen diagnoosin vakavasta ja jo kuoliovaiheeseen edenneestä haimatulehduksesta tammikuussa 2019. Tshetsheenijohtaja tiedotettiin tuolloin sairastuneen flunssaan vuoristoon tehdyllä ”tarkastusmatkalla”. Kadyrov oli lopulta sivussa julkisuudesta helmikuun puoliväliin asti ja hänen tehtävänsä siirrettiin siksi aikaa Tshetshenian pääministeri Muslim Hutshieville.

Vuoden 2020 kesällä Kadyrovin kerrottiin joutuneen sairaalahoitoon koronavirustartunnan ja sitä seuranneiden komplikaatioiden takia.

Tshetshenian johtajan terveydentila alkoi tiettävästi heikentyä rajusti jo keväällä 2022. Tuolloin monet kiinnittivät huomiota Kadyrovin muuttuneeseen ulkonäköön, ilmeisiin hengitysvaikeuksiin puhuessa ja säähän nähden epätavallisen lämpimiin vaatteisiin esiintymisissä. Jutussa huomautetaan, että Ramzan Kadyrov jätti myös viime vuoden aikana väliin tärkeitä julkisia esiintymisiä ja poliittisia tapaamisia.

Kriisiin tilanteen kerrotaan ajautuneen viime syksynä. Telegramissa alkoi tuolloin kiertää väitteitä, joiden mukaan Kadyrovia hoidettaisiin Venäjän presidentinhallinnon erikoissairaalassa Moskovassa. Joidenkin huhujen mukaan Kadyrov olisi joutunut jopa myrkytyksen uhriksi.

Novaja Gazetan mukaan todellinen syy oli rauhoittavan lääkkeen liikakäytön aiheuttama hengityslama. Tilannetta kuvataan niin vakavaksi, että Kadyrov pantiin keinotekoiseen koomaan.

Ramzan Kadyrovin sairaalareissua pyrittiin sittemmin selittämään videolla, jossa hän väitetysti vieraili sairaan setänsä luona. Kadyrov ei puhunut videolla mitään eikä juurikaan liikkunut. Kahden viikon oleskelua Moskovassa ilman julkisia esiintymisiä perusteltiin virallisesti ”työmatkana”.

Venäläislehden lähteiden mukaan Tshetshenian johtajan terveydentilan vakavuus paljastui sairaalahoidon aikana. Kadyrovin aivojen magneettikuvauksen tulosten kuvataan masentaneen hänen läheisiään.

– Entinen johtaja [Kadyrov] ei tule enää olemaan keskuudessamme. [Uusi] tauti tulee vaikuttamaan häneen vakavasti. Vaikka hän toipuisikin nyt, ei hän tulee enää olemaan elossa eikä kuollut, Kadyrovim lähipiiriä tunteva lähde kuvailee.

Moskovan kerrotaan pyörittäneen jo pitkään valtavaa PR-kampanjaa, jolla tilannetta on pyritty peittelemään. Tämän sanotaan selittävän Kadyrovin ja Vladimir Putinin viime aikojen runsaasti uutisoituja kohtaamisiakin.

Ramzan Kadyrovin on tiedotettu osallistuneen lyhyessä ajassa kymmeniin edustustehtäviin Moskovan sairaalareissun jälkeen.

