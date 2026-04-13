Kunta julkaisi lasten arkaluontoisia tietoja verkossa

Koululaisten ja heidän perheidensä arkaluontoisia henkilötietoja päätyi julkisesti kaikkien nähtäville tietoturvaloukkauksen takia. Asiasta tiedottaa Janakkalan kunta.

Kunnan nettisivuille päätyi julkisesti nähtäville asiakirjoja, jotka sisälsivät lasten arkaluontoisia terveystietoja ja muita henkilötietoja. Vuoto on koskenut useita lapsia ja perheitä.

Janakkalan kunta kertoo tehneensä tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle. Kunta havaitsi tietoturvaloukkauksen 8. huhtikuuta 2026.

Tietoturvaloukkaus liittyy sivistyslautakunnan esityslistan koulujen lakkautuksia koskevaan pykälään. Pykälän liitteeseen oli jäänyt kuntalaisten kannanottoihin kirjaamia tietoja, jotka olisi tullut poistaa tai piilottaa.

Kunta piilotti kyseiset tiedot asian havaitsemisen jälkeen.

Asiasta kertoi ensin Yle, jonka mukaan arkaluontoiset tiedot olivat verkossa julkisesti nähtävillä lähes viikon ajan.

– Harmittaa ihan vietävästi, mutta tämä on tietysti osa poikkeuksellisen laajaa valmistelua ja valmisteluaineistoa. Sinne on julkaistu tietosuojan alaista sisältöjä, mitä ei olisi pitänyt julkaista, Janakkalan sivistysjohtaja Mika Silvennoinen kommentoi Ylelle.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ihmisten salassa pidettäviä henkilötietoja käsitellään julkisella sektorilla liian huolimattomasti. Pirkanmaalla paljastui hiljattain tapaus, jossa ihmisten salaisia terveystietoja sisältänyt muistitikku päätyi myyntiin kirpputorille. Kukaan ei joutunut teosta vastuuseen, sillä rikoksen syyteoikeus ehti vanhentua ennen kuin poliisi sai esitutkinnan valmiiksi.