Kaksi kolmesta vanhemmasta ei halua puhelinta lapsen ensimmäiseksi laitteeksi

Jopa seitsemän kymmenestä vanhemmasta on huolissaan siitä, millaisia sisältöjä lapsi kohtaa digilaitteilla, ilmenee Telian kyselystä. Kansalliset digisuositukset kannustavat perheitä siirtämään älypuhelimen hankintaa, kun älypuhelinta ei lähtökohtaisesti suositella alle 13-vuotiaille.

Yhä useampi vanhempi pohtii oman lapsen ensimmäisen puhelimen hankintaa. Telian tuoreen kyselyn mukaan noin kaksi kolmasosaa vanhemmista pitää kellopuhelinta sopivana lapsen ensimmäisenä digilaitteena.

– Vanhemmat tekevät aiempaa harkitumpia päätöksiä lasten laitteista. Digisuositukset tukevat tätä kehitystä, ja monessa perheessä älypuhelimen hankintaa siirretään. Kellopuhelinten suosion kasvu näkyy asiakkaiden kysymyksissä ja ostopäätöksissä, kertoo tiedotteessa Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.

Kyselyn mukaan yli viidennes vanhemmista kertoo, että lapsella on jo käytössään kellopuhelin. Ensimmäinen laite hankitaan yhä tietoisemmin ja lapsen ikä huomioiden.

– Vanhempien vastauksista näkyy selkeä muutos ajattelussa. Neljä viidestä vanhemmasta ajoittaisi lapsen ensimmäisen kellopuhelimen hankinnan 6–8 vuoden ikään. Tuolloin lapsi alkaa yleensä liikkua itsenäisemmin, mutta älypuhelin tarjoaisi liikaa houkutuksia, toteaa Westerberg.

Monien vanhempien suhtautuminen älypuhelimiin on muuttunut viimeisen vuoden aikana. Telian kyselystä käy ilmi, että peräti joka neljäs vanhempi suhtautuu nyt kriittisemmin lasten älypuhelinten käyttöön kuin vuosi sitten.

– Ehkä moni vanhempi ajattelee, että kellopuhelin mahdollistaa lapsille sellaista liikkumisen vapautta, kuin itsellämme oli lapsuudessa. Nenä pysyy pois ruudulta ja lapsi liikkuu kavereiden kanssa, mutta samalla vanhemmilla on aina yhteys lapseen ja tarvittaessa tieto sijainnista, Westerberg pohtii.

Ensimmäiset kellopuhelimet tulivat myyntiin vuonna 2017 norjalaisen valmistajan toimesta. Kellopuhelinten läpimurto tapahtui viime vuonna ja Telialla kellopuhelinten myynti kasvoi vuodessa lähes 130 prosenttia.

Telian Kantar Finland Oy:llä teettämään kyselytutkimukseen vastasi 1029 manner-Suomessa asuvaa täysi-ikäistä perheellistä suomalaista. Kysely toteutettiin internet-paneelina ja aineisto kerättiin maaliskuussa 2026. Tulosten virhemarginaali on +- 3 prosenttiyksikköä.