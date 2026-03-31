Potilastiedot päätyivät vääriin käsiin – Yle: Poliisi lopetti tutkinnan

Poliisi on lopettanut esitutkinnan tapauksessa, jossa ihmisten salassa pidettäviä potilas- ja henkilötietoja sisältänyt muistitikku päätyi myyntiin kirpputorille. Asiasta kertoo Yle.

Verkkouutiset kertoi tapauksesta aiemmin tässä jutussa. Kyseinen muistitikku sisälsi ainakin koronapandemian aikana tehtyjä eristys- ja karanteenipäätöksiä. Päätökset ovat vuosilta 2020–2021 ja ne ovat koskeneet Akaassa ja Urjalassa asuneita ihmisiä. Tapaus tuli ilmi, kun ulkopuolinen henkilö löysi muistitikun kirpputorilta ostamansa tietokonelaukun sisältä.

Syy tutkinnan lopettamiselle on se, että poliisi ei saanut tutkintaa valmiiksi ennen syyteoikeuden vanhenemista. Asiaa tutkittiin tietosuojarikoksena. Sen syyteoikeus vanhenee kahdessa vuodessa.

Poliisi sai tutkinnassa selville, että muistitikun tiedot oli tallennettu 4. marraskuuta 2020 – 5. maaliskuuta 2021 välisenä aikana. Esitutkinnassa selvisi, kuka oli tallentanut tiedostot tikulle. Tiedot tikulle tallentanut henkilö on kertonut poliisille, että hän ei muistanut, että työntekijöille olisi annettu erillistä ohjeistusta tietojen tallentamisista tai muistitikkujen käytöstä.

Poliisi ei saanut selvitettyä sitä, miten tikku päätyi myyntiin kirpputorille. Myös mahdollisen virkavelvollisuuden rikkomisen syyteoikeus ehti vanhentua tämän kuun alussa.

Poliisi kertoo hävittäneensä muistitikun sisältöineen.

