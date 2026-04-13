Näin tunnistat huijauspuhelun, yksi sana ratkaisee

Huijauspuheluiden yleistyminen on tehnyt suomalaisista varovaisempia puhelimen käyttäjiä, kertoo vakuutusyhtiö Lähitapiolan kysely. Yhä useampi jättää vastaamatta vieraisiin numeroihin tai on siirtynyt muihin yhteydenpitotapoihin.

Kyselyn mukaan peräti 41 prosenttia suomalaisista vastaa aiempaa harvemmin tuntemattomista numeroista tuleviin puheluihin. Joka kuudes ei vastaa niihin enää lainkaan. Ulkomaisista numeroista tuleviin soittoihin jättää vastaamatta jo yli puolet.

Ilmiö näkyy myös laajemmin puhelimen käytössä. Noin 13 prosenttia kertoo siirtyneensä hoitamaan asioita mieluummin viesteillä tai digitaalisissa kanavissa, ja osa välttelee puhelinasiointia kokonaan.

Lähitapiolan tietoturvajohtajan Petteri Ruohomäen mukaan rikolliset ovat palanneet vanhaan, tehokkaaksi koettuun keinoon.

– Rikolliset käyttävät aina sitä väylää, jolla ne uskovat parhaiten voivansa tavoittaa uhrinsa. Kun huijaustekstiviestien ja valesivujen käyttöä on vaikeutettu, huijarit näyttävät taas tarttuneen luuriin, Ruohomäki sanoo tiedotteessa.

Huijaussoitoille on tyypillistä kiireen luominen ja arkaluonteisten tietojen kalastelu. Soittaja voi esiintyä esimerkiksi pankin, viranomaisen tai vakuutusyhtiön edustajana ja pyytää tunnuksia tai rahansiirtoa.

Ruohomäki korostaa, että varovaisuus on perusteltua, mutta liiallinen pelko voi johtaa ongelmiin arjessa.

– Huijausten riski on hyvä tiedostaa, mutta ei anneta rikollisten estää yhteydenpitoamme.

Hänen mukaansa epäilyttävä puhelu kannattaa katkaista ja tarkistaa asia itse virallisesta numerosta. Läheisten kanssa voi myös sopia yhteisistä toimintatavoista, kuten turvakysymyksistä, joilla varmistetaan soittajan henkilöllisyys.

– Se voi olla vaikka mummon suosikkilaulu. Läheisten kanssa voi myös sopia, ettei rahansiirtoja tai tunnuksia koskaan pyydetä kiireessä puhelimitse – tai jos jotain tarvitseekin, niin kysytään aina turvasana, Ruohomäki vinkkaa.

Huijauspuhelut ovat yleistyneet viime vuosina, ja niiden toteutustavat ovat kehittyneet. Rikolliset hyödyntävät nyt yhä useammin myös sovelluksia, kuten Whatsappia, tavoittaakseen uhreja. Samalla viranomaisten ja operaattorien torjuntatoimet ovat siirtäneet huijauksia kanavasta toiseen.

Lähitapiolan Arjen katsaus -kyselyyn vastasi 20.–27. helmikuuta 2026 välisenä aikana 1 024 suomalaista. He edustavat maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä (pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.