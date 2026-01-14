Ihmisten terveystietoja sisältänyt muistitikku päätyi myyntiin kirpputorille

Pirkanmaalla on paljastanut tietoturvaloukkaus, jossa ihmisten salassa pidettäviä terveystietoja sisältänyt muistitikku päätyi myyntiin kirpputorille. Asiasta kertoo Pirkanmaan hyvinvointialue tiedotteessa.

Hyvinvointialueen mukaan kyseinen muistitikku sisälsi koronapandemian aikana tehtyjä eristys- ja karanteenipäätöksiä. Päätökset ovat vuosilta 2020–2021 ja ne ovat koskeneet Akaassa ja Urjalassa asuneita ihmisiä.

Tietoturvaloukkaus paljastui, kun terveydenhuollon ammattilainen löysi kirpputorilta tietokonelaukun, jonka sisällä kyseinen muistitikku oli. Muistitikun löytänyt henkilö toimitti sen Pirkanmaan hyvinvointialueelle, jolle terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta vuoden 2023 alussa.

Tietoturvaloukkauksesta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetulle. Hyvinvointialueen mukaan tapauksesta tehdään myös rikosilmoitus.

Hyvinvointialueen tiedossa ei ole, kuka on käsitellyt muistitikkua ja miten se on päätynyt myyntiin kirpputorille. Hyvinvointialue on erikseen yhteydessä kaikkiin tietoturvaloukkauksen kohteena olleisiin henkilöihin.

– Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme. Suhtaudumme asiakas- ja potilastietojen käsittelyn virheisiin erittäin vakavasti ja selvitämme ne aina. Hyvinvointialueella on ohjeet potilastietojen turvalliseen käyttöön, jotta tällaisia tilanteita ei tapahtuisi, sanoo vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo Pirkanmaan hyvinvointialueelta tiedotteessa.