Krimille iskettiin taas: Pommivene etenee videolla kohteeseen luotisateessa

Ukraina kertoo iskeneensä jälleen meridroonilla venäläiseen alukseen miehitetyllä Krimin niemimaalla.

Ukrainan puolustusvoimien viestipalvelu X:ssä jakamalla videolla näkyy, kuinka räjähteillä varustettu alus etenee väistelee tulitusta.

Video katkeaa juuri ennen pommiveneen osumista kohteeseen. Ukrainan asevoimien mukaan meridrooni tuhosi hyökkääjän pikaveneen.

Iskussa käytettiin Magura V5 meridroonia, joka on osoittautunut tehokkaaksi hyökkääjän sotalaivojen tuhoamisessa. Meridrooni on saanut lempinimen ”sea baby” eli meribeibi.

Magura V5 on monikäyttöinen laite, jolla voi iskujen ohella toteuttaa muun muassa tiedusteluun, valvontaan, miinantorjuntaan ja etsintään liittyviä tehtäviä.

Verkkouutiset kertoo lisää Ukrainan meridroonista tässä jutussa.

Ukrainan asevoimien mukaan iskun takana oli Ukrainan sotilastiedustelu.

Another successful mission by @DI_Ukraine.

A Magura V5 sea drone destroyed a russian speedboat in temporarily occupied Crimea. pic.twitter.com/BBXbPq2lpj

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 6, 2024