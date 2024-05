Moskova haluaa naapurimaiden venäläistaustaisten ilmoittautuvan sähköiseen rekisteriin

Venäjä aikoo lanseerata ulkomailla asuville venäläistaustaisille suunnatun ”sähköisen maanmiesten kortin” . Virallisten lausuntojen perusteella on selvää, että samalla pyritään keräämään omiin ilmoituksiin perustuvaa rekisteriä venäläisinä itseään pitävistä naapurimaiden asukkaista.

Korttihanketta vetävän ulkoministeriön alaisen Rossotrudnitshestvo-viraston johtaja Jevgeni Primakov perustelee projektia valtiolliselle TASS-uutistoimistolle. Hänen mukaansa ulkomailla eläviä Moskovan silmissä venäläisiä on 20-40 miljoonaa.

– Kukaan ei osaa antaa tarkkaa lukua. Joillain heistä on Venäjän kansalaisuus ja toisilla ei. Monet heistä ovat yhä tavalla tai toisella maanmiehiämme, vaikka he saattaisivatkin suhtautua jossain määrin skeptisesti politiikkaamme. Me emme aio hylätä heitä, Primakov toteaa.

– Heidän lastensa tulisi säilyttää siteensä Venäjään, muistaa venäjän kieli ja säilyttää mahdollisuus päästä venäläisiin yliopistoihin sekä lopulta saada myös jonkinlaisia julkisia palveluita, jos kyse on Venäjän kansalaisista, joilla siihen on oikeus. Näin me uskomme ja näin uskovat myös näiden lasten vanhemmat. Tämä tarina on ”sähköisen maanmiesten kortin takana”, hän jatkaa.

Muissa maissa asuvien venäläisten oikeuksien puolustaminen on ollut jo pitkään keskeinen perustelu Venäjän aggressiiviselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle ja esimerkiksi sotatoimille Ukrainassa.

Primakov kuvaa korttia ”digitaaliseksi identiteetiksi”. Sitä voi tulevaisuudessa hakea verkossa.

– Henkilö lataa hakemuksen ja kirjautuu sivustolle. Siellä voi ladata tietyn määrän tietoa, jonka perusteella henkilö voidaan tunnistaa tavalla tai toisella, lähtien sähköpostiosoitteesta ja päättyen asiakirjoihin ja sähköiseen allekirjoitukseen.

Kortin käyttöönotto aiotaan aloittaa pilottihankkeella, jossa ”useiden naapurimaiden” venäläisenä itseään pitävälle väestölle tarjotaan mahdollisuutta sähköisiin allekirjoituksiin.

– Tulemme auttamaan maanmiehiämme säilyttämään yhteyden kotimaahansa, Jevgeni Primakov toteaa.

Hän visioi korttihankkeen myötä tulevaisuutta, jossa toisessa maassa asuva venäläistaustainen pystyy palaamaan Venäjälle, menemään töihin ja mahdollisesti myös hakemaan kansalaisuutta.

Toistaiseksi ei ole tietoa, missä kaikissa Venäjän naapurimaissa hanketta lähdetään alkuvaiheessa edistämään.