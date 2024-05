Venäjän laivat sahaavat taas tärkeän tietoliikennekaapelin yllä

Useat venäläisalukset ovat liikkuneet viime päivinä Norjalle kuuluvien Huippuvuorten länsi- ja luonaispuolella. Reittejä on pidetty epäilyttävinä, sillä laivat ovat sahanneet Huippuvuorten ja Norjan mantereen välisten tietoliikennekaapelien yllä.

Meribiologi Per-Erik Schulze on jakanut viestipalvelu X:ssä julkisiin sijaintitietoihin perustuvan kartan, jossa näkyy laivojen liikehdintää alueella.

Norjan yleisradioyhtiö NRK julkisti sunnuntaina ensimmäistä kertaa poliisin kuvia tammikuussa 2022 vaurioituneista Huippuvuorten tietoliikennekaapeleista. Kaapelin ulkokuori oli repeytynyt irti, minkä seurauksena merivesi oli päässyt kosketuksiin kuparikerroksen kanssa. Toinen 1 300 kilometrin kaapeleista meni tapauksen johdosta tilapäisesti käyttökelvottomaksi.

Norjan viranomaiset arvioivat, että vauriot olivat tahallisen toiminnan seurausta. Tutkimus jouduttiin kuitenkin lopulta päättämään todisteiden puutteen vuoksi. NRK:n haastattelemat asiantuntijat uskovat, että vauriot syntyivät troolauksessa tai ankkurin raahatessa merenpohjaa. Raapimisjäljet viittaavat siihen, että jotain vedettiin merenpohjaa pitkin. Syyttäjän mukaan vaurioihin liittyi myös puristavaa voimaa.

Huippuvuorten kaapeli on haudattu syvälle merenpohjaan. Sen päällä on noin kaksi metriä sedimenttiä. Suojaavaa kerrosta on vähemmän kohdissa, joissa merenpohja on kivinen.

Troolauksessa käytettävän venäläisen kalastusaluksen oli havaittu ylittäneen kaapeli yli 140 kertaa. Hieman ennen vaurion syntymistä alus oli sahannut sen yllä yli kymmenen kertaa. Laivayhtiö on kiistänyt oallisuutensa tapaukseen.

Nothing to see here. Just perfectly normal russian bottom trawling back and forth repeatedly just on top of the main fiber optic internet cable between Svalbard and the Norwegian mainland. From NRK. pic.twitter.com/Cbc77B5oP5

— Per-Erik Schulze (@PerErikSchulze) May 26, 2024