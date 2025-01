Kremlin vainoama uutismedia aloittaa Suomessa näyttävän kampanjan

Riippumaton venäläismedia Meduza aloittaa Euroopassa kampanjan, joka näkyy näyttävästi myös Suomen katukuvassa.

Median julkaiseman tiedotteen mukaan kyseessä on Meduzan kaikkien aikojen ensimmäinen maailmanlaajuinen kampanja ja se korostaa Meduzan toimittajien poikkeuksellisia riskejä sensuroimattoman uutistoiminnan harjoittamisessa sekä pyrkii turvaamaan Meduzan toiminnan jatkumisen.

Vuonna 2021 Kreml nimesi Meduzan ”ulkomaiseksi agentiksi”, mikä aiheutti sen alkuperäisen mainosliiketoiminnan romahtamisen. Vuonna 2022 Ukrainan sota puolestaan teki mahdottomaksi vastaanottaa maksuja venäläisiltä lahjoittajilta ja katkaisi sen ensisijaisen rahoituslähteen.

Eurooppalaisten ja amerikkalaisten tiedotusvälineiden tuella Meduza käynnisti tuolloin kansainvälisen joukkorahoituskampanjan. Tällä hetkellä kuukausilahjoituksia saadaan noin 10 000 ihmiseltä. Määrä on huomattavasti pienempi kuin ennen Ukrainan sotaa.

Nyt tilanteen muuttamiseksi Euroopassa ja Suomessa alkaa ennenäkemättömän laaja kampanja, joka nostaa esiin Meduzan historian tärkeimpiä hetkiä ja Venäjän hallituksen sortotoimia, joita sen toimittajat ovat kohdanneet. Niitä ovat olleet muun muassa toimittajien Ivan Golunovin pidätykset Moskovassa ja Maksim Solopov Minskissä, Meduzan verkkosivujen estäminen Venäjällä, nimeäminen ”ulkomaiseksi agentiksi” ja ”ei-toivotuksi järjestöksi” Venäjän toimesta sekä erikoiskirjeenvaihtaja Elena Kostvutshenkon myrkytysyritys Berliinissä.

– Riippumaton rahoitus on laadukkaan journalismin perusta. Tämä kampanja on kriittinen paitsi Meduzan selviytymisen kannalta, myös muistutuksena siitä, että vapaan lehdistön tukeminen on helpompaa kuin koskaan – lahjoitusten tai yksinkertaisesti tietoisuuden levittämisen kautta, sanoo Meduzan päätoimittaja Ivan Kolpakov tiedotteessa.

Nyt alkavassa kampanjassa Meduzan viestejä ja otsikoita tullaan heijastamaan rakennusten seinille isoissa eurooppalaisissa kaupungeissa kuten Berliinissä ja Lontoossa.

Otsikoita tullaan heijastamaan rakennusten sinille myös Helsingissä. Esillä olevat otsikot ovat muun muassa:

Venäjä kielsi meidät. Pakotti meidät maanpakoon. Leikkaa tulomme. Pidätti meidät. Myrkytti meidät. (Meidän täytyy tehdä jotain oikein.)”

”Venäjällä sinut pidätettäisiin tämän jakamisesta.”

”Kaasu 4.79 dollaria gallonalta? Venäjä on lähempänä kuin luuletkaan.”

Meduzan perustivat lokakuussa 2014 toimittajat, jotka olivat aiemmin työskennelleet Lenta.ru:ssä, joka oli tuolloin Venäjän suurin riippumaton uutistoimisto. Kun Krimin liittäminen Venäjään johti sen päätoimittajan Galina Timtshenkon erottamiseen, lähes koko henkilökunta erosi protestina ja perusti Meduzan.