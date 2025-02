Kremlin strategia meni uusiksi – Ukrainan uudet koneet iskevät pian taivaalta

Ukraina on vastaanottanut helmikuussa uuden ranskalaisen Dassault Aviationin Mirage 2000 -monitoimihävittäjän. Hävittäjä luovutettiin Ukrainalle kuukautta alkuperäistä aikataulua etuajassa. Aiheesta kertoo Kyiv Post videokanavallaan.

Ukrainan arvioidaan saavan kyseisiä koneita kuluvan vuoden aikana yhteensä kolmesta kuuteen kappaletta.

Yhdysvaltalaisen F-16 -hävittäjän tavoin Mirage 2000 -kone on varustettu kehittyneellä avioniikalla ja monitoimikyvyillä. Kone takaakin lentäjälle taistelutilanteissa paremman tilannetietoisuuden vanhoihin neuvostoaikaisiin hävittäjiin verrattuna.

Ranskalaisraporttien mukaan Ukrainalle toimitetussa hävittäjässä on kehittynyt elektronisen sodankäynnin järjestelmä. Lisäksi se on varustettu dopplertutkalla, joka voi havaita kohteita jopa 130 kilometrin päästä.

Hävittäjä vahvistanee lisäksi Ukrainan kykyä iskeä maassa oleviin kohteisiin.

Uuden hävittäjän sanotaankin tuovan arvokkaan lisän Ukrainan puolustuskykyyn. Jo muutama vastaavanlainen hävittäjä pakottanee Venäjän uudelleenarvioimaan strategiaansa.

Mirage 2000 on neljännen sukupolven hävittäjä, jollaisia on myös Venäjän ilmavoimilla. Venäjällä on kuitenkin lisäksi myös viidennen sukupolven hävittäjiä, joihin lukeutuu muun muassa Suhoi Su 57. Suorassa ilmataistelussa tällaista konetta lentävä venäläispilotti huomaa Mirage 2000 -koneen todennäköisesti ensimmäisenä.

Venäjällä on käytössään arviolta 15 Suhoi Su 57 -hävittäjää.

Ilmataistelussa ei ole kuitenkaan kyse ainoastaan lentäjien taidoista, vaan hävittäjä vaatii taakseen kokonaisen tiimin. Ukraina on aiemmin osoittanut kykynsä ilmataisteluissa myös vanhemmalla kalustolla.

Uudet koneet eivät yksin muuta sodan kulkua, mutta vaikeuttavat kuitenkin Venäjän ilmavoimien toimintaa.