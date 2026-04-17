Ukraina iski taas: Leningradin alue perustaa omat droonijoukot

Ukrainalainen lennokki-isku vaurioitti Pulkovon observatoriota varhain perjantaina aamulla Pietarissa, kertovat venäläiset mediat.

Räjähdys ravisutti observatorion aluetta 17. huhtikuuta hiukan ennen aamuviittä paikallista aikaa, kertoo Life.ru. Neljään rakennukseen ja aitaan tuli sivuston mukaan vaurioita. Keskuksen tiedotteen mukaan observatorion tieteellisesti merkittävimmät rakenteet eivät vaurioituneet.

Pulkovon observatorio sijaitsee 19 kilometriä Pietarin keskustan eteläpuolella kohoavalla Pulkovon eli Pulkkalan mäellä.

Yhteensä perjantain vastaisena yönä Venäjän viranomaiset väittivät ilmatorjunnan tuhonneen yhteensä seitsemän Ukrainan droonia Leningradin alueella. Koko Venäjän alueella väitettiin tuhotun 62 droonia.

Perjantaina Leningradin alueen kuvernööri Alexander Drozdenko ilmoitti paikallislehti Delovoi Peterburgin (DP) mukaan, että Leningradin alueelle muodostetaan reserviläisistä koostuva suojausryhmä suojelemaan yrityksiä ja kriittistä infrastruktuuria Ukrainan drooneilta. Reserviläisille annetaan enintään kolmen vuoden sopimukset.

Liikkuvia ryhmiä lähetetään DP:n mukaan Leningradin alueen kriittisiin kohteisiin, ja ne jaetaan 6. kaartin ilmavoimiin ja ilmapuolustusarmeijaan sekä alueella sijaitseviin yksittäisiin sotilasyksiköihin. Kaikesta logistisesta tuesta, mukaan lukien ajoneuvojen, tarvittavien varusteiden ja tarvikkeiden hankkimisesta, vastaavat paikallishallinto ja kriittisen infrastruktuurin yritykset.

Samalla päätettiin myös antaa lisää materiaalista ja teknistä apua Leningradin alueella sijaitseville 6. kaartin ilmavoimille ja ilmapuolustusarmeijalle.