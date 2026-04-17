Ilmavoimien varusmiehet piirsivät taivaalle kuvia – seuraamus

Maanantaina 13. huhtikuuta lentoliikennettä seuraavaan Flightradar-palveluun ilmestyi härskejä lentoreittejä. Niitä piirsi Grob G 115 -alkeiskoulutuskone. Asiasta kertoneen Iltalehden mukaan ilmavoimat on vahvistanut, että lentojen takana oli lentoreserviupseerikurssin oppilaita eli varusmiehiä.

Tikkakoskelta lähtenyt koulutuskone lensi noin 70 kilometrin matkan itään päin Säkinmäen yläpuolelle. Siellä koneen lentoreittiä seuraavan ADB-S-signaalin tietoihin piirtyi ilmiselvä ja kokonsa puolesta melko järeä miehen sukuelin. Samalla suunnalla lentäneen toisen koulutuskoneen reittiin piirtyi vastaava ruumiinosa saman päivän aikana, ja Tikkakoskelta lounaaseen lentäneen kolmannen koneen reitti herättää samantapaisia mielleyhtymiä.

Yhden Säkinmäen tienoilla maanantaina lentäneen koneen reitille piirtyi samana lentokoulutuspäivänä kaksi selvää sydäntä. Niistä on kuva tämän artikkelin lopussa.

Puolustusvoimien sivujen mukaan Ilmasotakouluun Tikkakoskelle sijoitetuilla Grobeilla opiskelevat lentämisen perusteita käytännössä kaikki Puolustusvoimien sekä Rajavartiolaitoksen lentokone- ja helikopteriohjaajat.

Ohjaajaoppilaat tekevät Grobeilla muun muassa ensimmäiset yksinlentonsa sekä tyyppi- ja suunnistusharjoituslentonsa. Grobeja käytetään myös pimeälentotoiminnan, huonon näkyvyyden olosuhteissa suoritettavan mittarilennon ja taitolennon harjoittelemiseen.

Poimintoja videosisällöistämme

Grob G 115E -koneilla annettava koulutus alkaa lentokoulutusohjelmalla, joka suoritetaan varusmiespalveluksessa Ilmasotakoulun Lentoreserviupseerikurssilla Tikkakoskella. Koulutus jatkuu Maanpuolustuskorkeakoulun ohjaajaopintosuunnan opintojen alkuvaiheessa. Grobien jälkeen lentokadetit siirtyvät lentämään Hawk-suihkuharjoituskonekalustolla.

Iltalehden kertoessa kahdesta penistä muistuttaneesta lentoreitistä harjoituslennoilla vastasi Ilmavoimat, että asianosaiset ovat saaneet jo seuraamuksen.

Taivastaidetta meillä ja muualla

Kuvien piirtely lentoreiteille on pitkä ja kansainvälinen perinne. Esimerkiksi syksyllä 2017 kaksi Yhdysvaltojen merivoimien pilottia sai rangaistukseksi lentokieltoa taiteiltuaan Washingtonin osavaltion taivaalle valtavan peniksen EA-18G Growler -koneiden tiivistysjuovasta.

Tiivistysjuovasta oli kyse myös vuonna 2019 Arizonan taivaalla. Tuolloin Yhdysvaltain ilmavoimien F-35-lentäjän kuitenkin katsottiin toimineen tahattomasti, sillä hän lensi sovittua harjoituskuviota ja ilmestys vain sattui piirtymään taivaalle. Tahattomuuteen vetosivat myös vuonna 2014 Britannian ilmavoimien lentäjät, kun Skotlannissa Lossiemouthin ylle piirtyi jotain mitä tabloidilehti Mirror kutsui ”rumaksi kuvaksi”.

Suomesta tiedetään 1990-luvun alusta tapaus, jossa Neuvostoliiton ja Venäjän radioliikennettä seurannut Suomen tiedustelukone tiesi olevansa itänaapurin tutkatarkkailussa ja piirsi naapurin tutkakuvaan muodostuvaksi ison ”kirkkoveneen”. Asiasta kertoi Puolustusvoimien apulaistiedustelupäällikkö evp Martti J. Kari muistelmissaan. Samassa yhteydessä Kari mainitsi myös, että Norjan rajan tuntumassa suomalainen tiedustelukone oli piirtänyt miehen sukuelimen.

Flightradar24-palvelun artikkelien mukaan varsinkin siviililentäjät ovat erityisen luovia. Palvelu on koostanut heidän taivastaidettaan: kuvista löytyy elefantteja, delfiinejä, ballerina, kiwi-lintu, kenguru, covid-19 -rokote, urheilujoukkueiden logoja ja erilaisia viestejä. Eräs puolalainen pienkonelentäjä käytti vuonna 2022 monta tuntia Poznanin yllä kirjoittaakseen ADB-S-tunnistimissa näkyvään reittiin: Make beer not war❤️.